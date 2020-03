Shantae and the Seven Sirens – L’envoûtante demi-génie prend RDV

WayForward dévoile la date signant le retour de leur héroïne ébouriffante dans Shantae and the Seven Sirens.

La belle en a parcouru du chemin depuis son premier voyage difficile (de l’aveu de Matt Bozon, son créateur) sur GameBoy Color en 2002 ! Effectivement, avec Shantae and the Seven Sirens, notre envoûtante héroïne vivra sa cinquième aventure (on est loin des chiffres des protagonistes d’Assassins’ Creed mais la demoiselle n’a pas à rougir) et les fans sont de plus en plus nombreux à voyager avec elle. Bref, si vous faites partie de ces derniers, vous serez probablement ravi d’apprendre que la demoiselle a enfin pris rendez-vous avec nous.

Alors oui, on va faire taire les petits malins d’emblée, oui, nous savons que le titre est disponible en partie sur l’Apple Arcade mais nous nous doutons que vous ne profitez pas du service alors effectivement, nous parlons bien ici de la sortie du titre sur consoles et PC. Notez la date sur votre calendrier car la géniale génie fera son retour le 28 mai sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Steam et GOG). Le jeu sera proposé au tarif de 29,99€ sur tous les supports et ne sera disponible qu’au format dématérialisé… dans un premier temps.

Vous vous doutez bien qu’un éditeur était sur le coup pour une édition physique (enfin, il suffit de voir le nombre de jeux indépendants qui se sont vu offrir une version boîte pour profiter des pigeons amoureux d’éditions physiques) ! Effectivement, pour une version dans son écrin de plastique, vous devriez trouver la lumière chez les gars de Limited Run Games. Attention cependant, les quantités devraient être très limitées (et vu le succès de la belle, ça devrait partir vite).

Donc, une petite envie de magie ? Il ne vous reste plus qu’à patienter jusqu’au 28 mai pour pouvoir vous offrir Shantae and the Seven Sirens sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ou PC. Ou… vous vous abonnez à l’Apple Arcade aujourd’hui et vous pouvez profiter de l’aventure complète, la deuxième partie étant maintenant également disponible.