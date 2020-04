Les jeux Xbox Games With Gold du moi de mai annoncés

On the road again

Il faut croire que les joueurs Xbox aiment les simulations automobiles… Après tout, l’une des séries emblématiques de la machine est bien Forza Horizon ! Du coup, pour la livraison de Games With Gold du mois prochain, une simulation automobile en chasse une autre, et V-Rally 4 viendra remplacer Project CARS 2, qui est (jusque demain) au programme du mois d’avril. On reste en voiture, mais on change de style de pilotage donc, avec ce V-Rally 4 qui nous propose des épreuves toutes plus boueuses les unes que les autres, du rallye cross au buggy. Quelques défauts (l’I.A. entre autre) l’avait cependant empêché d’accéder au statut de vrai bon jeu lors de sa sortie, et il avait récolté un petit 6 lors de notre test.

Le deuxième titre téléchargeable ce moi de mai 2020 dans le cadre des Games With Gold sera Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr. La célèbre licence Games Workshop s’éloigne de ses racines tactiques (Warhammer 40k est d’abord et avant tout un wargame, un jeu de plateau) pour nous livrer ici un hack’n slash bourrin au possible. Amateur du genre, ne vous attendez pas à de grandes propositions… Cependant, pour les fans de la marque, Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr propose une belle adaptation de l’univers dont il est issu, avec un scénario de qualité servi par des doublages soignés.

Concernant les titres Xbox 360 qui arrivent en mai (toujours jouables sur Xbox One grâce au grand pouvoir de la rétrocompatibilité !), nous aurons droit d’abord à Sensible World of Soccer, un titre qui parlera aux vieux de la vieille, puisque sa première itération date de 1992 ! Le second jeu Xbox 360 sera Overlord II, suite du premier Overlord, excellent Pikmin-like qui nous offre pour une fois la possibilité d’incarner le méchant !

Pour résumer, V-Rally 4 sera téléchargeable durant tout le mois de mai ; à partir du 16 mai, et ce jusqu’au 15 juin, il sera possible de récupérer Warhammer 4000: Inquisitor – Martyr ; côté 360, Sensible World of Soccer sera disponible la première quinzaine du mois et Overlord II les deux semaines suivantes.