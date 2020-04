Xbox Series X – Un nouveau logo et une petite pique à Sony !

Le 16 avril dernier, Microsoft a déposé la propriété intellectuelle d’un nouveau logo Series X. Bien qu’aucune annonce officielle ne soit venue accompagner l’arrivée de ce logo, ce dernier a toutes les chances de représenter les Xbox des prochaines générations. Pour être paré à toute éventualité, le dépôt légal concerne bien évidemment les jeux vidéo, des softs au matériel et accessoires (manettes, etc.), mais aussi les sacs à dos, casquettes, verres à bière ou autres frisbees (vraiment !). Le document légal reprenant l’ensemble de ces informations peut être consulté à cette adresse.

Exit la sphère marquée d’un X comme le grignage d’un pain, pourtant présente sur les premières images révélées de la console et de sa manette, c’est un X droit, plus austère, plus “business” aussi, qui représentera désormais la ligne de consoles et services, accompagné du terme “series” sur sa gauche, à la verticale (toujours au pluriel, on imagine que la stratégie de Microsoft sera de sortir plusieurs machine aux specs différentes comme c’est le cas aujourd’hui avec la Xbox One).

Mais le plus étonnant n’est pas que la marque Series X a été déposée par Microsoft pour être utilisée sur des bretelles (Si, si ! C’est dans le dépôt légal !), ni même que le logo n’a pas eu le droit à une keynote, comme le logo PlayStation 5 du concurrent. Non, ce qui nous étonne, c’est la grande proximité de ce logo avec celui de la gamme de smartphones Xperia, de chez… Sony !

On est obligé de reconnaître une forme de parenté entre les deux logos… Alors, maladresse des communicants chargés de cette nouvelle identité graphique ? Ou alors simplement ignoraient-ils le logo Xperia – car, il est vrai qu’en plus de dix ans d’activité, la marque n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer ? À moins qu’il ne s’agisse d’une pique volontaire au concurrent Sony, en s’appropriant ce X qui leur appartenait ? Car nul ne doute que peu importe le logo, on va beaucoup parler des prochaines Xbox dans les mois qui viennent…