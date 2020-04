Le line-up de la Xbox Series X, c’est pour bientôt !

La seconde partie d’année 2020 risque d’être riche en annonce compte tenu des sorties des prochaines consoles next-gen que sont la PS5 et la Xbox Series X. Un duel de titan qui se joue déjà depuis quelques temps, avec de très grandes différences dans la stratégie de com’. En effet, si Sony joue les tombes, Microsoft distille fréquemment ses petites infos, et pourraient bien, très prochainement révéler le line-up de sa Xbox Series X.

En effet, Phil Spencer, grand manitou de chez Xbox, s’est récemment fendu d’un tweet indiquant que nous aurons très bientôt des informations sur les jeux à venir pour sa prochaine console.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)

— Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020