Certains jeux Games With Gold sont déjà disponibles !

Hasard de calendrier ou véritable mise en concurrence ? Tandis que chez PlayStation, on trouve parmi les jeux téléchargeables du mois un certain DiRT Rally 2.0, il sera également question de pilotage automobile chez Microsoft. En effet, le premier des jeux téléchargeables dans le cadre des Games With Gold de ce mois d’avril n’est autre que Project CARS 2, de Slightly Mad Studios. Sorti fin 2017, ce jeu de course automobile est clairement orienté simulation. Sans crier au chef-d’œuvre, nous avions plutôt apprécié lors de notre test.

Le deuxième jeu qui sera téléchargeable sur Xbox One est une compilation réunissant les titres Knights of Pen & Paper I et II. Derrière ce qui semble être encore un RPG en pixel-art, un style graphique qui peut paraître fatiguant tant les développeurs en abusent parfois, Knights of Pen & Paper pourrait bien tirer son épingle du jeu grâce à un petit twist méta. En effet, il s’agit d’un jeu de rôle qui raconte… une partie de jeu de rôle ! On incarne donc des personnages qui agissent sur la table de jeu des joueurs (vous nous suivez ?). Joueurs et MJ qui peuvent de temps à autres intervenir pour donner telle ou telle direction à la partie, entre deux références aux classiques du genre. Une pointe d’originalité qui nous incitera peut-être à essayer le jeu, surtout si celui-ci est “offert”.

Enfin, côté Xbox 360, ce mois-ci verra l’arrivée dans le catalogue de jeux Games With Gold de Fable Anniversary, lui-même remaster HD du tout premier jeu Fable (2004). Le deuxième jeu Xbox 360 sera un autre jeu de course, Toybox turbos, qui nous ramènera au bon vieux temps des jeux Micro-Machines ! Comme d’habitude, ces jeux Xbox 360 seront jouables sur Xbox One grâce à la bonne fée rétro-compatibilité !

Project CARS 2 est déjà disponible et restera téléchargeable jusqu’au 30 avril. Knights of Pen & Paper arrivera sur le service le 16 avril, et y restera jusqu’au 15 mai. Enfin, Fable Anniversary est téléchargeable via l’abonnement Games With Gold pendant la première quinzaine du mois, puis il sera remplacé dès le 16 avril par Toybox Turbos, disponible jusqu’au 31 avril.