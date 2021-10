Switch Pro – Pourquoi les espoirs sont encore permis ?

Mais ce n’est pas bientôt fini, ces histoires ? Depuis des années maintenant, des rumeurs persistantes indiquent que Nintendo travaillerait sur un nouveau modèle de Switch, une version plus puissante, capable de générer de la 4K (par upscaling, pas en natif), de faire tourner des jeux plus gourmands avec fluidité, une console qui, selon les dire de certains, serait déja dans les mains de développeurs. Il s’agit là de simples rumeurs qui ont pris du plomb dans l’aile depuis l’annonce de la Switch OLED, une machine certes ameliorée, mais reposant sur la même architecture. Alors, pourquoi entend-on encore parler de la Switch Pro ces derniers jours ?

Parce que Bloomberg n’a pas dit son dernier mot. En effet, le sérieux journal financier est revenu à la charge avec un autre article fin septembre, réouvrant le sujet précedemment clos par l’annonce de la Switch OLED. Ce dernier partage les déclarations d’employés travaillant pour divers studios, onze studios ayant recu de Nintendo un kit de développement pour cette Switch Pro ainsi que la consigne de développer des titres tournant dessus en visant une résolution supérieure.

Cependant, ces allégations ne sont pas restées sans réponse. Nintendo est monté au créneau par le biais d’un de ses comptes Twitter pour contester les affirmations du journal. Et quel démenti ! Sans citer les concernés (probablement pour éviter des représailles directes de la part du journal, des investisseurs ou d’envenimer la situation avec les fans), la firme nipponne a tout bonnement rejeté l’ensemble en bloc. Non, « comme annoncé en juillet, aucune autre version de la console n’est actuellement prévue à l’exception de la Switch OLED » précise alors le constructeur.

Pour donner du poids à sa déclaration, le seul studio nommé par le communiqué de Bloomberg : Zynga. Les Britanniques, spécialisés dans le jeu mobile (et accessoirement affairés au développement de Star Wars: Hunters) a lui aussi publié un démenti. Ce dernier, commenté avec nos confrères de chez Kotaku, indique que le studio n’aurait pas reçu de tels kits de développement. Et c’est tout. Est-ce assez pour faire taire les doutes ?

Sincèrement, qui y croit encore ? Naturellement, si nous ne cachons pas notre envie de voir une Switch Pro un jour (d’autant que les PS5 et Xbox Series continuent d’investir de plus en plus de foyers), nous avons surtout en mémoire le démenti de la New 3DS, console ensuite annoncée dans le plus grand des calmes par Big N sans même une excuse. Et que penser de ces brevets, tout récemment apparus sur le net et faisant état d’une technologie pour améliorer l’image d’un jeu par le biais d’un upscaling software (DLSS), une technique qui se prêterait bien à une nouvelle révision de la console…

Et nous, que pensons-nous de tout ça ? Nous, on croit en cette Switch Pro. Alors, nous rappelons que nous ne sommes pas analystes financiers et que nous ne prenons ici que notre parti, mais pensez-vous réellement que Nintendo ne fait rien pour préparer le futur de sa marque ? Il est donc très probable qu’une machine de ce genre existe, mais vu le succès commercial du modèle existant, et en prenant en compte le problème d’approvisionnement en semi-conducteurs, il serait logique de la part de Nintendo de jouer la montre avec son système, mais tout aussi plausible que Bloomberg lui force la main. Sommes-nous donc en présence d’un affrontement entre compagnie et actionnaires ?

Une fois encore, nous ne sommes pas analystes financiers. En revanche, les deux partis qui s’opposent ici le sont. Bloomberg est un journal spécialisé dans le monde de la finance et les investissements et Nintendo joue sur ce marché depuis des années. Par conséquent, la compagnie dispose d’experts et il serait vain d’oublier la présence de banquiers à sa tête. Citons par exemple Tatsumi Kimishima, l’ancien président, toujours consultant auprès du jeune dirigeant. Il est donc admis qu’un fond de vérité existe, mais que Big N estime qu’il est encore trop tôt pour une nouvelle machine. Espérons que Légendes Pokémon : Arceus ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 par exemple ne lui donnent pas tort.

Et vous alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous en avis ? Est-il possible selon vous que Nintendo ne prévoie pas de successeur à la Switch ? Estimez-vous que Bloomberg voie juste ? N’hésitez pas à mettre votre grain de sel dans les commentaires. La Switch OLED, seul nouveau modèle confirmé à ce jour, sortira ce 8 octobre 2021.