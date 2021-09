Nintendo Switch Online – Quid de la NES/SNES, la N64 en 50Hz ?

La semaine dernière, Big N diffusait son Nintendo Direct de la rentrée, un épisode réclamé qui a eu la lourde tâche de rassurer les joueurs au sujet du calendrier des sorties sur les mois à venir, mais aussi d’opérer un nettoyage de printemps d’automne dans la liste fantasmée des attentes des fans. Nettoyage, certes, mais cette édition ne manquait pas d’annonces inattendues et surprenantes, telles que le premier trailer de Bayonetta 3, celui du Kirby nouveau ou, plus simplement, l’arrivée de jeux Nintendo 64 et MegaDrive dans le Nintendo Switch Online.

Et, en parlant de ces nouveautés dans l’abonnement du constructeur, qu’est-ce que cette nouvelle a fait couler de l’encre ! Naturellement, tout le monde n’est pas déçu. C’est appréciable de pouvoir bientôt (re)jouer sur Nintendo Switch aux classiques que sont Super Mario 64, Mario Kart 64 ou même Banjo et Kazooie. Ou plus simplement de voir l’offre en ligne évoluer, même si nous ne nous attendions pas à une augmentation du prix. Et surtout, on peine à cacher notre déception en apprenant que les versions européennes (multilingues) tourneront en 50Hz.

Vous aussi, ça vous a refroidi ? Nous partageons votre amertume. Néanmoins, en notant la fréquence à laquelle Nintendo étoffe ses offres d’émulation NES ou SNES (ne parlons pas de sa qualité, à la vue des derniers ajouts, nous craignons de devenir grossier), doit-on s’attendre à ce qu’elles cessent d’évoluer ? Bonne nouvelle : non. L’éditeur prévoit bien de faire survivre et grandir son offre de base. C’est en tout cas ce que semble indiquer Stephen Totillo, ancien rédacteur chez Kotaku, opérant aujourd’hui chez Axios.

Doit-on le croire sur parole ? Si vous aviez cru aux rumeurs de Switch Pro de Bloomberg appuyées par des bruits de couloir qu’ils sont les seuls à avoir entendus, vous ne devriez pas avoir de problème avec un journaliste affirmant que « Nintendo a confirmé ». Bizarrement, nous, on veut bien y croire, et vous ? Le Nintendo Switch Online devrait accueillir sa nouvelle offre dans le courant du mois d’octobre. L’éditeur prévoit un autre rendez-vous prochainement pour nous en parler, mais aucune date n’a encore été officialisée.