Kirby and the Forgotten Land – Kirby se réconcilie avec l’axe Z

Tout le monde ne sera probablement pas d’accord, mais objectivement, cette dernière édition du Nintendo Direct était correcte. Nous dirions même solide. On a eu droit à des informations inédites sur des jeux que nous attendons (Mario Party, Splatoon 3), des surprises pour ceux que nous possédons déjà (Mario Golf: Super Rush ou Monster Hunter Rise), du “shadow dropping” (l’art d’annoncer un jeu juste avant de le sortir) et même de l’inédit. Et s’il y a bien eu une star lors du show, c’est probablement Kirby and the Forgotten Land.

Comment ne pas s’entousiasmer devant les premières images de cette nouvelle aventure ? Pour la première fois depuis près de vingt ans, Kirby sort de sa zone de confort en troquant les aventures en 2D pour un jeu d’aventure et d’exploration en trois dimensions (ce n’était d’ailleurs pas arrivé depuis Cristal Shards sur N64).

Qui a dit “Kirby Odyssey” ? Oui, parce qu’il n’a peut-être pas tort. Sans vouloir nous avancer, il se pourrait bien que Kirby and the Forgotten Land soit un jeu en monde ouvert. Naturellement, pour le moment, Nintendo n’a rien dit de tel. Certains disent qu’il s’agit simplement d’un platformer 3D. Mais en voyant Kirby se promener librement et utiliser ses pouvoirs pour éliminer des menaces et découvrir des secrets, il est difficile de ne pas tirer de conclusions.

Enfin, ajoutons la présene d’un changement de ton. Si l’univers semble brillant et coloré (une habitude chez Kirby), il y a un lourd feeling “post-apo” dans ce trailer. On observe quand même la petite boule rose se pavaner dans une ville sans âme (sauf celles des monstres) et une salle d’arcade abandonnée. On est bien loin d’une ambiance à la The Last of Us, mais il y a quand même quelque chose à creuser, un croisement avec Splatoon peut-être ?

Qu’en pensez-vous ? Nous, nous sommes sous le charme ! Cependant, il reste encore du temps avant de voir le titre venir, car Kirby and the Forgotten Land sortira sur Nintendo Switch au printemps 2022.