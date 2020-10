Rog & Roll – Kirby a bouffé du Sonic, on dirait…

De loin en loin, des platformers typés retro apparaissent sur nos machines, nous renvoyant délicieusement dans les années 90, à une époque où hérissons, plombiers et grosses boules roses (non, pas Rondoudou) évoluaient encore en 2D. Tous les essais du genre ne sont pas forcément à saluer, mais certains éveillent l’intérêt, et c’est le cas de Rog & Roll, a priori.

Dans ce jeu, il s’agit d’incarner un petit monstre de bas niveau, genre les Gluants de Dragon Quest, rond comme un ballon et plus orange qu’un, heu… pomelo bien mûr, on va dire, qui vous rappellera bien évidemment le célèbre Kirby.

Au sein d’un monde où les monstres sont à présent pacifiés, il va se lancer dans une quête ardue pour retrouver ses amis suite au retour d’un gros boss de fin revanchard ayant décidé de briser l’harmonie de leur univers paisible, en se reconstituant une armada de chair à canon telle que déglinguée à la pelle par Mario et autres héros dans les platformers de notre jeunesse.

Rog & Roll proposera une aventure en 2.5D de très jolie facture, où vous pourrez, soit rusher le stage jusqu’au finish comme dans un Sonic, soit ralentir le pas et fouiner un peu pour découvrir des zones cachées.

Chaque niveau proposera un thème spécifique, comme d’hab’ (forêt, cimetière, ville futuriste, etc.), avec chacun ses ennemis spécifiques et ses thèmes musicaux, le tout accompagné évidemment d’une bonne bardée de mini-boss et de boss-fights, de secrets à dénicher et de pièges à éviter. On s’en régale d’avance.

Rog & Roll, émanant d’un studio américain basé en Pennsylvanie (Punch The Moon) composé d’un seul bonhomme, sera mis à disposition à une date encore très vague, située dans la première moitié de l’année 2021. Il viendra satisfaire les joueurs PC, mais également Android et iOS. Ce qui est fort sympathique, mais on aimerait bien une version console (surtout celle qui peut se jouer en nomade) pour profiter de ce Kirby-like énervé, monsieur Clayton Chowaniec…