Sonic aussi fête son anniversaire, de nouveaux jeux annoncés !

Les projecteurs sont braqués sur le moustachu le plus célèbre du jeu vidéo pour son 35ème anniversaire. La compilation à venir Super Mario 3D All Stars est déjà l’une des meilleures ventes de jeux vidéo de l’année. Aux Etats-Unis, la collection – pourtant pas encore sortie ! – est déjà deuxième plus grosse vente de l’année derrière Animal Crossing sur Amazon… Mais l’ex-plombier ne sera pas le seul à souffler ses bougies, puisque ce sera bientôt le tour de Sonic !

C’est le site Tail’s Channel qui a repéré l’info dans une publication dédiée aux professionnels du marketing, Licencing Source Book Europe. Le magazine en question contient en effet une publicité vantant les mérites de la licence Sonic qui annonce également le 30ème anniversaire du hérisson bleu. À cette occasion, la pub promet un an de célébration, avec du contenu numérique, des événements, des annonces majeures, et – c’est ce qui nous intéresse ici – de nouveaux jeux ! Les plus fins lecteurs auront immédiatement noté le pluriel, prédisant non pas un nouveaux jeu Sonic mais bien plusieurs titres !

La dernière fois que la mascotte de SEGA avait tenu le haut de l’affiche d’un jeu, c’était il y a cinq ans (déjà !), avec Sonic Mania. Bien qu’initialement un fan game, le jeu avait remporté tous les suffrages et avait rompu avec plusieurs années de malédiction et de jeux pas toujours réussis…

C’est donc, après quelques années de passage à vide, un Sonic très en forme qui fêtera son 30ème anniversaire l’an prochain, puisqu’après son retour en grâce en jeu vidéo, il a également particulièrement bien réussi son passage sur le grand écran, un Sonic Le Film 2 étant d’ailleurs prévu pour 2022.