Sonic the Hedgehog va rempiler pour un second film

Personne n’osait y croire, il a pourtant défoncé les salles obscures. Sonic the Hedgehog a défrayé la chronique et a obtenu des scores plus qu’honorables aussi bien dans les salles américaines que dans les autres pays du monde. Le blue blur a obtenu un score plus qu’honorable dans les salles de cinéma du monde, se glissant sans peine dans le top 10 des titres adaptés de jeux vidéo qui ont fait rentrer le plus d’argent à l’international (projeté à la 6ème position devant les 2 derniers Resident Evil mais derrière Détective Pikachu et Warcraft).

Et qu’est-ce qu’on fait quand quelque chose marche ? Vous savez très bien…

Quelques 300 millions de dollars plus tard, il ne fallait pas s’attendre à ce que la trayeuse reste éteinte et nous apprenons donc, sans surprise, que Sonic va enfiler à nouveau sa tenue de hérisson supersonique pour un second film. Aux commandes de ce nouveau long-métrage ? D’après Variety, il s’agit de nul autre que Jeff Fowler, celui qui s’est occupé de la réalisation du premier volet, sorti plus tôt dans l’année et qui ne cachait déjà pas l’envie d’en faire une suite.

Pour le reste de l’équipe en charge du scénario, on retrouvera une équipe américano-japonaise pour s’occuper du script et pour s’assurer que le hérisson subisse un beau traitement (pas surprenant quand on sait que les japonais ont facilement peur pour leurs icônes #Godzilla98). Si on peut également imaginer que Ben Schwartz fera à nouveau vibrer ses cordes vocales pour le hérisson, nous ne savons pas si Jim Carrey jouera les savants fous en reprenant le rôle du Docteur Robotnik, pareil pour James Marsden, le compagnon de route du héros bleu.

Dans tous les cas, c’est officiel, Sonic the Hedgehog 2 est bien un projet en cours. Aucune date de sortie n’est pour le moment connue. On parie combien que Super Sonic y sera ?