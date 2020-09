Kirby Fighters 2 dévoilé puis sorti après un effet de surprise manqué

Il n’y a rien de plus beau que de voir une surprise qui s’effondre. Comme pour une blague désamorcée avant la chute, observer le développement de ce malaise sublime et le regard des différentes parties se décomposer à mesure que les secondes filent a quelque chose de jubilatoire. Un peu comme quand, pour aider le père Noël, les parents stockent les cadeaux à l’avance et que les enfants, au gré d’une partie de cache-cache endiablée, finissent par tomber dessus. Grandiose !

Aujourd’hui, la palme d’or du malaise revient à Nintendo qui, faute d’avoir attendu ou d’avoir bien géré le planning de son équipe, doit annoncer l’arrivée de Kirby Fighters 2 après que des internautes ont trouvé le titre sur son site officiel.

Les sourires devaient être tendus hier chez Nintendo quand des utilisateurs ont découvert la mention et les premières images de Kirby Fighters 2 sur le site officiel de la marque alors que l’éditeur n’avait encore rien annoncé. Et on sentait dès lors déjà bien que le jeu ne devait pas tarder à sortir, car tout était prêt !

Description ? Check. Prix de vente ? Check. Des illustrations ? Check. Finalement, il ne manquait que la date de sortie pour faire la totale, mais on se doutait bien que ça allait être imminent.

Et imminent, ça l’a été. Kirby Fighters 2 serait apparemment la sortie 1st-party que doit accueillir la Nintendo Switch en septembre puisqu’il est disponible dès aujourd’hui sur la console.

En revanche, il vous faudra quand même disposer de 20 euros pour vous l’offrir ainsi que d’un compte sur le Nintendo Switch Online pour accéder aux différents modes de jeu multijoueur, modes indispensables pour profiter du potentiel de ce soft (après tout, c’est un Smash Bros.-like dans lequel s’opposent des variantes de Kirby).

D’ailleurs, en parlant de personnages, en plus de retrouver le plus puissant d’entre eux que le jeu vidéo nous ait offert de contrôler, et ce, avec plusieurs formes (Fouet, Épée, Marteau, Feu, etc.), on retrouvera d’autres personnages comme Waddle Dee avec son bandana, le roi DaDiDou ou encore MetaKnight.

Mais ce n’est pas tout parce que le héros prend un costume (et des compétences) inédit : celui de lutteur. Ainsi paré, ce dernier ne se bat qu’au corps-à-corps et peut fondre sur ses adversaires pour les lancer contre un mur ou les fracturer contre le sol. Bref, tout un programme qui n’attend que vous pour démarrer.

Donc, pour rappel, dès aujourd’hui, Kirby Fighters 2 est disponible exclusivement sur l’eShop de la Nintendo Switch au tarif de 20 euros. On vous laisse découvrir le premier trailer.