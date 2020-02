Switch Lite Coral – Une édition spéciale Kirby… ou presque !

Une nouvelle Switch Lite fera son apparition en mars

Baptisée Coral (corail, en français) cette nouvelle déclinaison de la console hybride-mais-pas-hybride affiche fièrement son rose bubble gum. Elle viendra rejoindre ses grandes sœurs, les Switch Lite Jaune, Grise et Turquoise, ainsi que la série limitée Zacian & Zamazenta.

Annoncée pour le 20 mars d’abord uniquement au Japon, elle trône depuis quelques heures assez fièrement au milieu de ses congénères sur la page officielle nintendo.com . La console sera donc également distribuée en Amérique. Rien encore sur le site français, cependant, sur le site américain, la console est mise en scène comme les modèles des autres couleurs, sans mention d’une série limitée ou autre spécificité. Il y a donc fort à parier qu’elle rejoindra la gamme classique des Switch Lite, et nous devrions la retrouver de ce côté-ci de l’Atlantique également.

Bien entendu, sa robe rose nous fait sérieusement penser à Kirby. Et on aurait pu imaginer cette nouvelle Switch Lite comme faisait partie d’un pack conçu autour d’un nouveau titre de la licence. Il semble que cela ne soit pas le cas, bien qu’un nouveau Kirby devrait actuellement être en chantier. Le dernier épisode en date, Kirby Star Allies, est ainsi sorti il y a maintenant deux ans, et on se souvient que les studios HAL Laboratory cherchaient en septembre dernier des collaborateurs pour participer au développement d’un nouveau titre…

Avant cette Switch Lite Coral, c’est la Switch “grand modèle” dans son édition Animal Crossing qui devait pointer le bout de son JoyCon. Cependant, suite à l’épidémie de coronavirus, sa livraison a été retardée pour le Japon (pas de souci annoncé par contre pour les commandes en Europe, rassurez-vous !). Attendons-nous à ce que la petite dernière puisse elle aussi accuser un peu de retard…