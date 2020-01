Animal Crossing: New Horizons s’offre un pack spécial Switch

Nintendo déroule le tapis rouge pour Animal Crossing: New Horizons avec une Switch à ses couleurs.

La franchise de simulation de chômage “made in Nintendo” adorée des fans s’apprête à faire son entrée fracassante dans le monde de la haute définition et Big N annonce une nouvelle pour saigner les fans avant qu’ils ne referment leurs porte-monnaies. Animal Crossing: New Horizons sortira également en bundle avec une Nintendo Switch aux couleurs de ce nouvel épisode. Bien entendu, si vous rêviez d’une Switch Pro pour l’occasion, c’est pas sous de nouveaux horizons que ce hardware vous emportera ! (Vous l’avez ? Oui, j’ai plagié le style d’un autre de nos rédacteurs…) Pour ce lot, la console proposée sera donc au format standard (donc celle avec les manettes détachables). Comme c’est déjà le cas pour Super Smash Bros. Ultimate ou même Pokémon Let’s Go!, les Joy-cons se pareront de couleurs inédites, un vert et un bleu, tous deux dans des tons pastels. Si l’avant de la machine sera identique aux autres, le dos, lui, charmera le fan avec plein de petits motifs en rapport avec le titre. Enfin, le dock présentera aussi de quoi satisfaire ce dernier avec la présence de Tom Nook et de ses neveux, Méli et Mélo. Si notre description reste pour le moins sommaire, sachez que Big N s’est fendu d’une bande-annonce que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Vous avez déjà la console et la revendre vous ennuie ? Vous venez d’avoir la Switch Lite pour Noël et elle vous satisfait amplement ? Vous voulez quand même offrir à votre bécane un petit relooking ? Vous êtes chanceux. Sachez que Nintendo a prévu de sortir également durant cette période des housses de protection aux couleurs d’Animal Crossing. Ainsi, que vous ayez une Switch normale ou une Switch Lite, vous trouverez le moyen de partager votre amour inconditionnel de la franchise par le biais d’accessoires tout en gardant votre bécane en sûreté.

Commencez votre nouvelle vie sur une île déserte avec le pack #NintendoSwitch #AnimalCrossing: New Horizons, dispo en Europe le 20/03 ! Il contient une console Nintendo Switch, une station d'accueil et des Joy-Con aux couleurs des îles, et un code de téléchargement pour le jeu. pic.twitter.com/BfbE74s0sH — Nintendo France (@NintendoFrance) January 31, 2020

Voilà, vous rêvez de cette console chamarrée aux couleurs chatoyantes d’une île peuplée de feignasses ? Rendez-vous le 20 mars dans votre commerce de prédilection (ou devant votre porte d’entrée si vous l’avez achetée sur internet) pour la sortie d’Animal Crossing: New Horizons. Attention cependant, Nintendo précise que la console sera disponible chez nous en quantité limitée. Une fois en rupture de stock, il faudra peut-être vous tourner vers le Japon où des les stocks seront réapprovisionnés (si la console trouve le succès).