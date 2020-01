Animal Crossing: New Horizons dévoile ses saisons ainsi que deux nouveaux personnages

Quand Nintendo partage de nouvelles images d’Animal Crossing: New Horizons.

À l’aube d’une nouvelle année, Nintendo a partagé plus de contenu permettant de confirmer nos attentes autour d’Animal Crossing: New Horizons. Un nouveau spot publicitaire est apparu en anglais et en japonais mettant en scène Tom Nook, l’un des personnages emblématiques du jeu. Notre cher raton-laveur et ses neveux exposent alors aux habitants comme Isabelle, Molly et Marshall les nouveaux styles de vie qui les attendent au cœur du jeu. En plus de cette vidéo, plusieurs aperçus en images mettent en avant les habitants du jeu au fil des quatre saisons.

Au premier coup d’œil, l’on remarque que comparé aux autres Animal Crossing, la customisation du personnage principal est déjà plus poussée ; d’autres types d’yeux pourront être générés sur notre avatar. Mais à cela s’ajoutent également des réactions supplémentaires utilisables par notre avatar, et ces poses rappellent celles disponibles auprès de Ciboulot dans Animal Crossing: New Leaf sur 3DS. Place maintenant aux différents screenshots disponibles sur le site officiel japonais Nintendo.

La première capture d’écran saisonnière fait penser à une île au printemps : les arbres sont en pleine floraison et l’on peut apercevoir un joueur ainsi que deux villageois, Miro/Stitches qui est sur une balancelle et Mirza/Goldie qui arrose des tulipes. Phénomène surprenant pour les villageois “animaux” : Mirza porte une tenue avec des manches longues, or tout bon amateur d’Animal Crossing sait que les villageois en-dehors du joueur principal ne portaient avant que des vêtements à manches courtes.

Place à un horizon un peu plus pluvieux sur cette deuxième capture d’écran exposant un joueur ainsi que la villageoise prénommée Raina/Lily pêchant tous deux dans la rivière. L’avatar porte également des vêtements exclusifs à Animal Crossing: New Horizons. A l’arrière, l’on peut aussi voir un nouvel élément de décor qui s’apparente à des quenouilles.

Une mise en scène plus automnale embellit ce nouveau décor et met en avant une chasse aux insectes avec Hélaine/Vesta en arrière-plan balayant quelques champignons et un tas de feuilles. Kiki est également présente, assise contre un arbre, avec un livre sur les genoux et des lunettes sur le nez. Les animaux pourront donc, dans ce nouveau volet, porter des accessoires.

Enfin la dernière image nous fait découvrir l’hiver, dernière saison de l’année. Dans cette scène hivernale, l’on découvre Bibi/Fauna et Luppa/Freya discutant aux côtés d’un feu de camp. Le joueur quant à lui porte une nouvelle coiffure encore méconnue des autres opus et fait rouler des boules de neige pour en faire un bonhomme de neige.

En plus de l’apparition de ces nouveaux décors, deux nouveaux personnages arrivent en beauté sur le jeu.

Deux nouveaux personnages se sont glissés sur la jaquette

La jaquette d’Animal Crossing: New Horizons vient d’être révélée, l’occasion de scruter les moindres détails de cette dernière. L’on peut y apercevoir des éléments communs comme les villageois classiques ainsi que Marcel/Rod, la souris violette.

Mais le plus important est là : un castor et un oiseau dodo apparaissent tous les deux. L’on peut déjà suggérer que ces deux personnages ne seront pas que de simples villageois puisqu’ils portent tous les deux une tenue spéciale ; pourront-ils nous proposer des activités spéciales dans le jeu ? Il nous faudra encore patienter pour plus d’infos de la part de Nintendo ou le cas échéant attendre la sortie d’Animal Crossing: New Horizons prévue ce 20 mars 2020.