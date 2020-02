Nintendo Switch – Des jeux à venir ? Pourquoi pas un Direct ?

Des sources semblent indiquer que de nombreux jeux encore non annoncés arriveraient prochainement sur Switch. Un Nintendo Direct bientôt ?

Que d’étranges nouvelles qui tournent sur les réseaux sociaux autour de la Nintendo Switch en ce moment. Effectivement, alors que Nintendo conserve le silence autour du calendrier des sorties de l’année pour sa console hybride, différentes institutions et commerces à travers le monde semblent indiquer l’arrivée de nouveaux titres non annoncés dans le catalogue de la console d’ici peu de temps. Avant de nous plonger dans l’info, attention ! L’usage du conditionnel étant de mise, n’oubliez pas vos pincettes.

Oui, parce que, vu que ce sont des titres “non annoncés”, rien n’indique pour le moment que de telles sorties aient lieu prochainement. Cependant, vu qu’il y a rarement fumée sans feu, le fait que de nombreux logiciels soient annoncés sur la console pourrait bien être le signe de la diffusion imminente d’une émission de Nintendo.

Commençons par faire le tour des titres qui sont apparus très récemment sur le net. Tout d’abord, les premières nouvelles nous viennent de Corée (du Sud forcément) dont l’organisme chargé de la classification aurait tout récemment enregistré non pas 1, mais bien 2 titres pour la console de Nintendo. Celui qui ouvre la marche n’est autre que le portage augmenté de Catherine, Catherine: Full Body, dont les charmes avaient su toucher notre rédaction lors de sa sortie sur PlayStation 4 l’an dernier. Il n’a pas fallu longtemps pour que suive XCOM 2: Complete Edition, la version complète du titre en question et incluant, par conséquent, tout le contenu additionnel qui a suivi sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si nous serions tentés de vous suggérer de ne pas y croire, nous vous invitons à garder l’esprit ouvert puisque l’organisme en question avait spoilé l’arrivée de Thronebreaker: The Witcher Tale sur la console en question en décembre…

Plus contestable serait le titre que le géant americain Walmart a ajouté à sa liste de jeux à venir sur Nintendo Switch. Effectivement, ce dernier viendrait tout juste d’ajouter Biomutant, l’IP inédite signée par THQ Nordic que les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One attendent pour cette année. Comme pour les versions concurrentes, si on en croit les dires du mastodonte commercial outre-atlantique, le titre arriverait sur la console hybride dans le courant de l’année et ils ont l’air assez sûrs puisqu’ils vous proposent déjà de le préacheter (pour 59,99 $ d’ailleurs)… Ensuite, ce ne serait pas la première fois qu’une erreur de ce genre ait lieu, mais ce n’est ni non plus la premiere fois que le titre apparaît sur les listings de la nomade. En effet, il était déjà apparu en 2019 sur les listes de Gamestop et EB Games.

Alors, que doit-on en conclure ? Difficile de dire pour le moment à quoi s’attendre… Big N n’est pas à l’abri de nous annoncer des sorties directes sur l’eShop de la Nintendo Switch avec un trailer comme ce fut le cas pour le jeu dans l’univers du Witcher évoqué plus haut, ni même de nous montrer une bande-annonce pour officialiser les titres dans la semaine comme ce fut le cas pour Metro Redux, annoncé en janvier directement sur YouTube. Mais rien ne l’empêcherait également de nous lancer l’un de ses shows d’autant que d’autres rumeurs, plus ou moins concrètes, font état de l’imminence d’un nouveau show. Mais bon, qui vivra verra…