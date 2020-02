Les jeux du Nintendo Switch Online du mois de février

Découvrons ensemble la liste des sorties Nintendo Switch Online de février 2020. Au programme : des petites perles retro !

Le Nintendo Switch Online, service de la console hybride de Nintendo qui émule les fonctionnalités de PS Plus et Xbox Live Gold sur leurs consoles respectives, a également sa propre sélection de sorties gratuites. Toutefois, point de jeux next-gen ici. Nintendo, mise (avec raison) sur ses bons gros classiques, allant de Super Metroid à Super Ghouls’n Ghost en passant par une légion de softs de la NES et SNES. Maintenant, voyons ensemble ce que les jeux du Nintendo Switch Online de février nous réservent. Vous pouvez voir ci-dessous la bande-annonce des sorties Nintendo Switch Online pour ce mois de février 2020 :

SNES :

Pop’n TwinBee : Sixième jeu de la famille TwinBee, un jeu de tir à défilement vertical qui se déroule dans un monde tout mignon. Le titre est sorti à l’origine pour la SNES en 1993.

NES :

Shadow of the Ninja : Infiltrez la forteresse de l’empereur Garuda en vous déplaçant dans l’ombre. Incarnez l’un des deux maîtres ninja du clan Iga – Hayate ou Kaede. Maîtrisez les techniques de furtivité tout en acquérant de nouvelles armes et des améliorations. Battez d’innombrables ennemis jusqu’à ce que vous atteigniez l’empereur lui-même.

Les jeux en question sortiront le 19 février. En cas de doute, n’oubliez pas que Nintendo prend son Nintendo Switch Online au sérieux. À tel point qu’ils ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de continuer à alimenter le service et par conséquent faire en sorte que de plus en plus de joueurs hybrides rejoignent la famille. Il ne reste donc plus qu’à attendre de voir ce qu’ils ont à offrir au cours du mois de mars prochain.