Portage Wii U sur Switch – Après The Wonderful 101, à qui le tour ?

Les exclusivités Wii U auront bientôt toutes leur portage Switch.

Avec la sortie de The Wonderful 101 annoncée en grandes pompes par Platinum Games, la liste des exclus Wii U se réduit encore un peu. Le jeu suit ainsi le chemin de Mario Kart 8, Bayonetta 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, ou encore Hyrule Warriors, sortis chacun en exclusivité sur “l’accident industriel” de Nintendo, et portés depuis sur Switch. D’autres titres exclusifs à la Wii U se sont aussi échappés du Gamepad pour arriver en version “augmentée” sur Switch. C’est le cas de New Super Mario Bros. U (qui a ajouté un “Deluxe” à son titre en arrivant sur la console hybride), ou de Super Mario Maker 2, portage Switch amélioré du premier jeu sorti sur Wii U.

Peut-on ainsi espérer d’autres portages de la défunte Wii U vers la Switch ? Reste-t-il des titres qui vaillent vraiment le coup ? Petit tour d’horizon…

Éliminons d’emblée un titre comme Nintendo Land, taillé sur mesure pour la Wii U, démonstration technique des possibilités offertes par le Gamepad et le jeu asymétrique, ce fameux concept porté par la console que Nintendo n’aura jamais vraiment réussi à expliquer, encore moins à imposer… De même que les jeux Nintendo Labo ne survivront pas à la Switch, Nintendo Land est inséparable de la Wii U.

Éliminons également les jeux mineurs, comme ce Tank ! Tank ! Tank ! de Bandai Namco, portage en exclusivité sur Wii U d’un jeu d’arcade qui ne présentait déjà que peu d’intérêt à l’époque de sa sortie… De même, on imagine mal un portage de Devil’s Third, étonnante incursion de Nintendo (ici à la distribution) dans le jeu “adulte”. Le titre, particulièrement moche, avait déjà été très mal accueilli à l’époque, et ne présenterait qu’un intérêt historique, tant il tranche avec les jeux habituellement édités par Big N.

Si la Switch possède déjà son Kirby, avec Kirby Star Allies, l’épisode sorti sur Wii U, Kirby et le Pinceau Arc-En-Ciel était très orienté écran tactile et aurait ainsi toute sa place sur Switch (en mode portable). Rien d’essentiel, mais le titre pourrait représenter un ajout de qualité à la ludothèque Switch. Dans le même genre platformer 2D family-friendly, la Wii U avait accueilli Yoshi’s Woolly World. Mais la tortue (si, si !) issue de l’univers de Super Mario possède déjà son propre titre sur Switch, Yoshi’s Crafted World, et le portage du titre précédent jouerait un peu la redite.

Xenoblade Chronicles X fait aussi partie des titres très réussis exclusifs à la Wii U. Malheureusement, de la bouche même des studios à l’origine du titre (Monolith Soft), un portage n’est pas envisagé, jugé trop coûteux. On pourra toutefois se rabattre sur sa suite, Xenoblade Chronicles 2 (déjà disponible), ou sur le portage du premier épisode de la saga, issu de la ludothèque Wii et prévu pour sortir sur Switch en version ”Definitive” cette année.

Restent deux inconnues : la licence Star Fox tout d’abord, qui portait sur ses épaules la sortie de la SNES Mini. La mini 16 bits de Nintendo proposait en effet parmi les titres pré-chargés le jeu Star Fox 2, inédit jusqu’alors. Le titre est depuis apparu dans la collection de jeux Super NES accessibles sur Switch aux détenteurs d’un abonnement Nintendo Online. Les personnages de Star Fox apparaissaient aussi en exclusivité sur Switch dans le jeu de combat spatial Starlink: Battle for Atlas, abandonné depuis. La licence est-elle suffisamment chère au cœur des joueurs pour imaginer l’arrivée de Star Fox Zero sur Switch ?

Et puis, il y a Pikmin. Si ce n’est le spin off Hey ! Pikmin sorti sur 3DS à l’été 2017, les petites créatures mi-alien, mi-plantes se sont faites plutôt discrètes depuis la sortie de Pikmin 3 sur Wii U (2013). Des rumeurs de Pikmin 4, datant de l’E3 2017, ne se sont jamais confirmées, et un hypothétique Pikmin World, objet de rumeurs il fut un temps, n’est jamais devenu officiel. Un portage de Pikmin 3 permettrait de mesurer à peu de frais la popularité de la licence (dont nous ne doutons pas), avant de lancer, enfin, le chantier d’un éventuel quatrième épisode ?