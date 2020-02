The Wonderful 101 Remastered explose sa campagne Kickstarter

The Wonderful 101 Remastered a vu en un rien de temps le lancement d’une campagne Kickstarter et son financement complet.

Hideki Kamiya, la fantasque figure de façade de chez PlatinumGames, l’a fait savoir depuis un moment, il aurait aimé que son titre original, The Wonderful 101, sorte sur les consoles actuelles pour embrasser le succès qu’il n’a pas connu sur la console mal-aimée de Nintendo. Vu le nombre de consoles vendues, le jeu n’avait eu que peu de chance de briller lors de sa première publication en 2013 sur Wii U. Il semblerait que le titre se voit accorder une nouvelle chance puisque le studio a enfin les fonds nécessaires pour un retour de Wonder Rouge et sa cohorte. Ça s’est passé très vite ! En moins de 24h, les objectifs de financement fixés par le studio ont été remplis. En moins d’une journée après le lancement de sa campagne de financement participatif, démarrée hier, le titre a reçu beaucoup de soutien de la part de ses fans, si bien que le légendaire Hideki Kamiya peut promettre l’arrivée du soft sur Nintendo Switch, mais également sur PlayStation 4 et PC via Steam. Un gros pas en avant pour le titre qui a ainsi toutes les chances de briller et de rencontrer le succès.

D’autant qu’il le mérite ! The Wonderful 101 est un jeu d’action-aventure teinté de RPG prenant place dans un monde ressemblant au nôtre mais peuplé de nombreux super héros. On y suit les aventures d’un corps de guerriers en spandex coloré, dirigé par le très sérieux Wonder Red, alors qu’ils tentent de repousser des hordes de robots et même une invasion extra-terrestre. Votre précision et vos réflexes seront mis à rude épreuve dans ce jeu qui reprend beaucoup d’éléments de Bayonetta, avec cependant plus de couleurs et au moins autant de personnalité.

Maintenant, si vous l’attendez, sachez que les backers devraient recevoir leurs copies (digitales ou physiques) vers l’automne de cette année, ce qui nous donne une idée pour la fenêtre de sortie. Profitons-en pour rappeler que The Wonderful 101 Remastered est prévu sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. N’hésitez pas à jeter un œil à leur campagne Kickstarter, toujours en cours, puisque votre contribution pourra toujours vous apporter quelque chose (comme vous voir bloquer par le légendaire game designer sur Twitter, un véritable signe de gloire et de reconnaissance).