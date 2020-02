Pokémon Home – Les bestioles ne sont plus sans-abri

La Pokémon Company a profité de la nuit pour libérer le Pokémon Home dans la nature.

À la différence du secret que gardait le hobgobelin dans le premier Legend of Zelda, la sortie imminente du Pokémon Home n’en était plus un pour personne. C’est donc avec un effet de surprise relativement atténué qu’est sorti aujourd’hui l’utilitaire permettant de stocker des bestioles issues de quasiment tous les supports et versions aussi bien sur Nintendo Switch que les appareils tournant sur iOS ou Android (mobiles et tablettes, donc…). Alors que nous vous partagions des précisions sur le logiciel il y a quelques jours, informations nous venant de journalistes japonais ayant mis les mains sur le service en question, forcément, la date devait bien finir par arriver. Pokémon Home est donc déjà disponible sur Nintendo Switch et appareils iOS et Android, permettant aux joueurs de récupérer toutes leurs créatures depuis de nombreuses versions, aussi bien depuis la nomade de Nintendo que depuis la 3DS (par le biais de la Banque Pokémon). Forcément, cela ne surprendra personne, le logiciel mentionné entre parenthèses prend désormais, lui aussi, une mise à jour permettant la connexion avec son parent plus évolué.

Sa disponibilité permet également de dévoiler un certain nombre de détails gardés sous silence. Tout d’abord, les services d’échange internationaux et GTS sont déjà disponibles sans plus attendre. Ensuite, le logiciel vous offre un Pokémon de départ parmi les 3 starters de la première génération. Cependant, l’application mobile ne permet pas encore le transfert et la compatibilité avec Pokémon GO. Enfin, et ce sera probablement utile plus tard, ce soft embarque également le cadeau mystère. Ce dernier servira probablement à gâter les joueurs pouvant se déplacer et participer à divers événements mis en place par Nintendo ou la Pokémon Company.

Voila, donc si vous aviez hâte de réunir sous la même tutelle vos bestioles récupérées au gré des versions, il vous est dorénavant possible de toutes les rapatrier dans le Pokémon Home, les observer et les échanger, aussi bien sur votre mobile, votre tablette que sur votre Nintendo Switch.

Serebii Update: Pokémon HOME is now available on the Nintendo Switch and our coverage is about to begin! Full details being added @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/QDpFxOTTHk — Serebii.net (@SerebiiNet) February 12, 2020