Pokémon Home : stockage, élevage et options de transfert détaillés

Des journalistes japonais se sont essayés à une version d’essai de Pokémon Home et détaillent certains points.

Certains l’attendent avec une certaine impatience entre autres grâce à l’intégration du GTS, d’autres pestent sur les réseaux clamant que ce service ne devrait pas être aussi onéreux. Bref, Pokémon Home fait parler de lui. Alors qu’il ne devrait pas tarder à apparaître sur nos mobiles et Nintendo Switch, le service ayant été annoncé pour un lancement courant février, il se dévoile aujourd’hui à nous par le biais de commentaires de journalistes japonais, ces derniers s’étant vu offrir le droit de poser leurs petites mains sur l’utilitaire de stockage de Pokémon les réunissant tous. Voici donc les informations qu’on les a autorisés à partager.

Tout d’abord, le service vous offrira de stocker des Pokémon dans un système relativement proche de la Banque Pokémon puisqu’il s’agit toujours de stocker vos monstres dans des boîtes. Ajoutons que, d’après les journalistes évoqués plus haut, c’est près de 200 boites qui attendent les joueurs ayant souscrit au service premium. Avec autant d’espace de stockage et un millier de créatures existantes à ce jour (en comptant les différentes formes), s’y retrouver ne devrait pas être une mince affaire… Rassurez-vous ! Pokémon Home possède également un moteur de recherche interne permettant de rechercher par type, genre, mais aussi par région (Kanto, Johto, etc.). De quoi aider à remplir le Pokédex interne à l’application. Seulement, ce service n’est pas une couveuse, l’envoi d’œuf y sera donc impossible.

Enfin, vous êtes amateurs de détails ? Le Pokémon Home vous offre bien des moyens de vous “rincer l’œil”. Effectivement, si vous avez peur que des virus étranges traînent sur les bestioles obtenues à l’échange, le service détaillera la provenance desdites créatures. La version mobile, elle, vous offrira en plus de jeter un nouveau regard à vos monstres en manipulant leurs modèles 3D. Une option superflue diront les mauvaises langues qui ne comprennent pas que le superflu est toujours indispensable. Pour finir, si vous vous demandez comment vont faire les créatures issues de Pokémon Let’s Go! pour découvrir leurs talents, le Pokémon Home ne vous y aidera que très peu puisqu’elles ne l’apprendront pas à moins d’être envoyées dans Pokémon Epée ou Bouclier…

Pour rappel, le Pokémon Home est un logiciel utilitaire permettant de stocker les divers Pokémon glanés au fil des nombreuses aventures des dresseurs. Les espaces de stockage mis à la disposition des joueurs, plus ou moins grands selon l’argent investi, pourront accueillir des bestioles issues de toutes les générations incluant donc celles des versions DS/3DS par le biais de la Banque Pokemon et du Poké-Tranfert (oui, même les jeux Console Virtuelle) ainsi que celles des versions Switch (Pokémon Epée/Bouclier, Pokémon Let’s Go!) et mobile (Pokémon GO). Plus encore, il vous permettra de remplir un Pokédex interne et de le mener à terme grâce à l’intégration du GTS (“Global Trade System”), absent de la version Switch, une fois encore avec des avantages selon la formule pour laquelle vous avez opté. Enfin, il devrait également servir de support pour les combats (ce qui pourrait conduire à en faire la norme des tournois internationaux dans les années à venir).

Voila, dernière information, la fenêtre de mise en marche du service se réduit en taille : Pokemon Home est prévu pour un lancement mi-février sur Nintendo Switch, mobile et tablette. Allez-vous y souscrire ? Partagez votre opinion ci-dessous !