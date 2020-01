Pokémon Home débarque avec des fonctionnalités gratuites et premium

Le Pokémon Home poursuit ses fonctionnalités.

Pokémon Company a publié une nouvelle vague d’informations au sujet du nouvel outil Pokémon Home, le prochain service basé sur un cloud permettant le stockage et le transfert des Pokémon sur les derniers jeux Pokémon Épée et Bouclier sur Nintendo Switch.

Le service utilisera notre compte Nintendo accessible directement sur la Nintendo Switch mais aussi via l’application mobile Nintendo. Comme prévu lors de sa première annonce, il sera possible de transférer nos Pokémon entre des jeux compatibles. La version Switch de Pokémon Home prendra en charge la connectivité avec Pokémon Épée et Bouclier ainsi que Pokémon: Let’s Go, Pikachu! et Let’s Go, Evoli! La prise en charge du module est également prévue sur Pokémon GO.

La version mobile de Pokémon Home peut également être utilisée de différentes manières. La boîte miracle permet d’échanger nos Pokémon avec les gens du monde entier même lorsque l’on n’utilise pas l’application. La GTS quant à elle permet de spécifier quel Pokémon l’on souhaite échanger, et quel Pokémon l’on souhaite recevoir. Il sera également possible de créer une salle d’échanges libre où tous les joueurs pourront avoir accès afin d’échanger des Pokémon avec des joueurs du monde entier, ou si l’on préfère les plus petits comités, il est possible de créer des salles d’échange seulement ouvertes pour nos amis.

Alors, on part sur le service gratuit ou payant ?

Venons-en aux différences entre la version classique et la version premium de cette nouvelle fonctionnalité. Inévitablement la version gratuite limite notre espace de stockage dans le Pokémon Home, ainsi que le nombre de Pokémon envoyés pour un échange en simultané sur la GTS et la boîte miracle. La fonction juge est également indisponible sur la version gratuite, pour rappel cette option permet d’observer le potentiel d’un Pokémon notamment ses statistiques (EV/IV).

Enfin, il a également été révélé que les Pokémon seront enregistrés directement sur le Pokédex National de nos version Switch lorsque ces derniers seront déposés depuis nos autres versions sur le Pokémon Home. Les formes des Méga-évolutions seront toutefois enregistrées séparément.

Pokémon Home sera disponible en février 2020, bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait encore été fixée. Le service premium coûtera 2,99 euros pour un mois, 4,99 euros pour trois mois et 15,99 euros pour l’année.