Nintendo réagit à l’arrivée imminente des nouvelles consoles

Nintendo, la guerre des consoles, tout ça tout ça.

La génération actuelle de consoles de jeux arrive doucement à son terme, avec une PlayStation 4 et une Xbox One qui, mine de rien, commencent à sentir le sapin. Et il y aussi la Nintendo Switch apparue en milieu de cycle et qui a, en plus d’être chronologiquement désaxée par rapport à ses concurrents, connu sa meilleure année à ce jour en 2019. Avec les yeux déjà fixés sur les Xbox Series X et la PlayStation 5, Nintendo a donc décidé de prendre position sur la menace possible posée par au moins l’une des deux plateformes mentionnées ci-dessus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on est plutôt serein chez Big N. Shuntaro Furukawa, l’actuel grand manitou de Nintendo, a expliqué lors de la réunion des investisseurs il y a quelques jours que l’environnement entourant l’industrie va certainement changer. Cependant, les cycles de vie de la console Switch de Nintendo et des futures consoles des autres sociétés sont différents, ce qui signifie que les clients de Switch et de PlayStation 5 sont différents. Le président a donc raison de ne pas paniquer, car la Nintendo Switch, arrivée plusieurs années après la PlayStation 4, fonctionne mieux que jamais et son cycle de vie est donc loin d’être terminé. Et de plus, le discours du Furukawa ne pouvait qu’aller dans ce sens, surtout en face d’investisseurs qui ont failli lâcher le navire Nintendo après la débâcle GameCube.

Nous sommes par contre surpris qu’il fasse spécifiquement référence à la plateforme de Sony et non à celle de Microsoft, bien que cela puisse être dû à la présence quasi-nulle de la Xbox One au Japon. Cependant, l’entreprise nord-américaine a déjà souligné à plusieurs reprises que les Xbox Series X tenteront de reconquérir le public du pays asiatique grâce à plusieurs accords.