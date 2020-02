Switch Pro – Nintendo met un terme à toutes les rumeurs

Shuntaro Furukawa s’adresse aux actionnaires de Nintendo et indique clairement qu’il n’y aura aucune autre version de la Nintendo Switch pour cette année 2020, pas de Switch Pro donc.

Nous sommes constamment confrontés à toutes sortes de rumeurs. Certaines loufoques, d’autres crédibles, les internets pullulent de bruits de couloirs. Dans ce flux infini d’informations, nous nous devons de faire le tri et de vous avertir s’il y a confirmation officielle ou au contraire un démenti. Et aujourd’hui, nous faisons taire une rumeur que nous avons mise en avant sur le site. Oui, nous y avons cru à cette Nintendo Switch Pro en 2020. Il faut dire que cette année est charnière pour les constructeurs de consoles avec l’arrivée de la prochaine génération de consoles, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il était donc logique de pressentir un mouvement de Nintendo pour se préparer à une concurrence de plus en plus féroce sur le plan technique, surtout avec une Switch déjà en manque de puissance. L’hypothétique Switch Pro, dotée de meilleures capacités, répondait parfaitement à cette situation. Mais il n’en sera rien pour cette année. En effet, Shuntaro Furukawa a présenté une lettre à ses actionnaires. Dans celle-ci (disponible dans les sources de l’article), nous distinguons une phrase, courte mais lourde de sens.