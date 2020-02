Déjà des DLC pour Animal Crossing: New Horizons ?

Nintendo ne perd pas de temps en optimisant le potentiel financier via des DLC pour Animal Crossing.

Animal Crossing est l’une des franchises les plus appréciées de Nintendo. Après l’absence d’un jeu de la série principale sur Wii U, les fans attendaient que les saisons défilent afin de pouvoir profiter d’un nouvel opus. Ce nouveau volet en question est Animal Crossing: New Horizons prévu exclusivement sur Nintendo Switch. La longue attente touche à sa fin puisque le jeu sortira le 20 mars prochain. Avec cette date imminente, nous avons peu à peu plus de détails sur le soft. Il a été annoncé que des DLC pour Animal Crossing (et de futurs contenus payants) pourraient apparaître selon le site web américain du jeu. Cette déclaration a été établie suite à une particularité trouvée dans les informations du jeu lui-même et en se référant à la qualification par âges. On peut ainsi voir écrit “achats dans le jeu”, ce qui se traduit en anglais par “In-Game Purchases”.

Nintendo utilise également cet insigne dans des jeux comme Super Smash Bros. Ultimate et Fire Emblem Three Houses, et tous deux ont leurs propres contenus additionnels payants. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs que cet élément rende compte directement des expansions, car il peut s’agir de micro-transactions. La franchise a déjà utilisé ce mode de paiement dans son jeu mobile, Animal Crossing: Pocket Camp. La possibilité que l’image soit une erreur dans les préparatifs du lancement ne peut pas non plus être exclue.

Ce qui est clair, c’est que l’idée d’un jeu comprenant un contenu payant n’est pas déraisonnable. De plus en plus de jeux Nintendo l’incluent. La version en ligne pour Nintendo Switch est également payante, une formule jamais vue auparavant dans le Big N. Quoi qu’il en soit, le 20 mars, nous pourrons commencer une nouvelle vie dans Animal Crossing: New Horizons.