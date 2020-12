HAL Laboratory – Un nouveau Kirby dans les tuyaux pour 2021 ?

Décembre arrive à son terme et comme toutes les nations du monde, le Japon se prépare pour 2021. Comme il est d’usage, les différents acteurs de son économie, assez lourdement touchés par la crise sanitaire et ses restrictions, partagent leurs vœux pour la nouvelle année, une année qui présente de nombreux enjeux puisqu’ils vont notamment devoir renouer avec la croissance et faire face à une Chine conquérante, dont la reprise sur les marchés affole. Ce rendez-vous est donc un moment parfait pour les studios japonais pour renforcer la confiance des fans en leur faisant miroiter ce qu’ils ont en réserve dans les mois à suivre.

Si vous traîniez déjà dans les parages, vous avez peut-être déjà lu notre compte rendu des souhaits recueillis par nos confrères de chez Famitsu. Cependant, aussi légendaire soit-il, le journal n’a pas le monopole de la parole et c’est les journalistes de 4Gamer qui ont décroché les mots d’HAL Laboratory (parmi plus de 140 témoignages et vœux de toutes sortes et provenances). En quelques mots délivrés par trois responsables, le studio fait part de ses souhaits pour l’année à venir et met à profit son temps d’audience en évoquant les chantiers en cours. Kirby sera-t-il donc de la partie en 2021 ?

Très sincèrement, rien n’est sûr. Au risque de décevoir, Tadashi Kawai, Teruhiko Suzuki et Yumi Todo n’évoquent jamais leurs héros stars, quoique si, mais ils prennent bien le soin de ne jamais l’associer directement avec les projets en cours. Ainsi, si on a bien la confirmation que des jeux sont en cours de développement, rien n’indique que les jeux soient des jeux Kirby ou même à destination de la Switch (HAL Egg représenté par Teruhiko Suzuki étant consacré au développement de jeux mobiles).

Tadashi Kawai : “HAL Laboratory et ses équipes continueront de délivrer en 2021 des jeux partageant ces trois points clé : surprenant, divertissant et chaleureux (ou doux ?). Merci beaucoup.”

Teruhiko Suzuki : “En 2021, j’aimerais vraiment sortir un autre jeu bizarre avec HAL Egg. S’il vous plaît, essayez Part-Time UFO ! C’est un jeu vraiment sympa et je suis sûr que vous allez l’apprécier. Partagez-moi vos impressions.”

Yumi Todo : “En 2021, nous continuerons à travailler dur pour atteindre nos objectifs : faire en sorte que le plus de gens possible s’amuse avec les jeux Kirby. Et nous avons de nombreux plans pour l’an prochain, des jeux bien sûr, mais également de nouveaux produits, des livres et des événements avec les Kirby Cafés. Nous espérons que vous continuerez à soutenir Kirby et HAL Laboratory.”

Vous en conviendrez, rien n’est clairement énoncé et rien n’indique qu’un jeu Kirby, quelle que soit sa forme, apparaisse dans le courant de l’année. Mais si c’était le cas, qu’aimeriez-vous qu’il soit ? Un spin-off ? Un jeu d’aventure classique ? Un de ces petits jeux ? Ou souhaiteriez-vous plutôt plus de BoxBoy! ou de Part-Time UFO ? N’hésitez pas à nous partager vos souhaits pour l’an prochain !