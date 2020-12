Famitsu – Les studios de jeux vidéo japonais abordent l’année 2021

Quand une année arrive à sa conclusion et qu’il est temps d’en dresser le bilan, chacun fait un peu ce qu’il veut. Si nos médias occidentaux aiment à ressasser les événements forts de l’année et que les chaînes de la TNT font pulluler les bêtisiers, rappelant généralement au passage que le bon goût ne sera pas non plus de la partie l’an prochain, le légendaire magazine japonais consacré au jeu vidéo, Famitsu, lui, aborde l’avenir et, puisqu’il en a les moyens, discute avec les différents développeurs de leurs projets pour l’année qui est à nos portes.

Vous l’aurez probablement compris, on va parler de 2021. C’est au travers d’un numéro spécial que le journal évoque (on serait même tenté de dire “tease”) ce qui nous attend lors du prochain millésime. Naturellement, tous les plus grands studios sont de la partie et y vont de leurs petits commentaires, soulignant entre autres leurs espoirs pour cette nouvelle année, mais aussi les dates clés sur leur calendrier (sans pour autant nous dévoiler grand-chose). Mais pour nous, qu’est-ce que cela implique ? On vous laisse tirer les conclusions.

Commençons avec Atlus (de qui nous attendons déjà Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, Persona 5 Strikers et Shin Megami Tensei V) ! Pour le studio, qui précise toujours travailler d’arrache-pied sur le prochain Shin Megami Tensei, l’année devrait être faste. Effectivement, par les bouches de Shinjiro Takata, Katsura Hashino et Kazuhisa Wada, nous apprenons que Persona fêtera ses 25 ans en 2021.

Un rappel qui n’est probablement pas anodin puisqu’il s’agirait d’une occasion en or pour une célébration, une occasion qu’ils ne vont probablement pas manquer. De plus, si le studio est connu pour ses RPG contemporains, un des pontes a indiqué à Famitsu qu’un nouveau projet plus fantastique devrait nous être présenté.

Kadokawa Games a aussi des plans pour cette nouvelle année. L’année 2020 aura apporté un certain nombre de changements et l’équipe s’est agrandie, notamment le studio en charge de la série God Wars. Ce studio s’est tellement renforcé qu’à l’heure actuelle, il est sur trois projets en simultané, deux devant être annoncés dans le courant de l’année et, qui sait, peut-être même être publiés.

On enchaîne avec Koei Tecmo et l’éditeur a apparemment beaucoup de plans en route (en même temps, il a pas mal de studios sous le coude). Des anniversaires, le studio en fête cette année ! Effectivement, non seulement c’est les 15 ans de la série Fatal Frame (Project Zero chez nous), mais également ceux de la marque inspirée du nom d’artiste du créateur du studio : Kou Shibusawa.

Naturellement, on peut s’attendre à des célébrations, peut-être sous la forme de portage de Nobunaga’s Ambition ou Romance of the 3 Kingdoms. Team Ninja a terminé son travail sur sa série Nioh et se prépare à présent pour de nouveaux gros développements, on en apercevra peut-être des bribes lors du prochain Tokyo Game Show.

Ces dernières années, on va reconnaître que nous n’attendions plus grand-chose de Konami, mais le studio réussit à se maintenir, notamment grâce à la popularité de Winning Eleven et du récent succès de Momotaro Dentetsu (vendu à près d’1,5 million d’exemplaires au Japon). S’il ne nous dit rien de plus, il indique toutefois qu’un nouveau Bomberman devrait être annoncé sous peu. Cyberconnect2, quant à lui, devrait lancer dans l’année son Fuga: Memories of Steel qui, il faut le reconnaître, s’est fait attendre.

Maintenant, on s’attaque au plus gros morceau : Square Enix. Dieu ce qu’il est attendu au tournant celui-ci. Entre Bravely Default, NieR, la série Final Fantasy (qu’il s’agisse de la suite du remake du VII, du XVI ou même de XIV qui tourne toujours très bien) ou même de Dragon Quest, les fans sont dans l’attente. Le studio confirme dans le magazine Famitsu avec ses vœux se démener sur Final Fantasy XVI et la suite du VII R et indique que Final Fantasy XIV ne sera pas délaissé pour autant.

L’équipe derrière NieR est, elle aussi, en effervescence et demande de notre part encore un peu de patience. Naturellement, le prochain poulain du studio, Bravely Default II, est attendu pour cette année et son responsable espère qu’il fera un carton pour envisager une suite. Enfin, Dragon Quest fêtera cette année ses 35 ans et, si un jeu ne semble pas encore être en projet, on peut peut-être s’attendre à voir l’épisode 4 et ceux qui ont suivi dans des compilations.

Pour terminer ce tour d’horizon façon boule de cristal par Famitsu, SEGA donne le point final avec l’évocation d’un projet d’envergure. Pas de détail, juste un mot d’ordre : “le jeu d’un nouveau siècle”. Espérons que l’éditeur a appris ses leçons et compris qu’on ne lui reprochait pas de se renouveler, mais de mal se renouveler. En attendant, on garde toujours à l’œil Balan Wonderworld (signé par le créateur de Sonic pour Square Enix) afin de savoir si le problème venait de l’éditeur ou de ses stars. L’avenir confirmera ou infirmera ce point.

Voilà, tout le monde ou presque a parlé. Naturellement, le Famitsu et les studios étant japonais, rien n’indique les plateformes sur lesquelles les prochaines annonces se destinent ni même si tous ces projets finiront par apparaître en boutique chez nous, mais avec espoir. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des attentes pour cette année ? De quel studio attendez-vous fébrilement la prochaine prise de parole ? En attendant le début de cette année faste, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bon réveillon, quelle que soit la manière dont vous le célèbrerez !