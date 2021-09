Nintendo Switch – Du rififi en caisse et en musique

C’est marrant ce pouvoir qu’a Nintendo de nous vendre absolument ce qu’il veut… Non mais c’est vrai, déjà en 2017 quand la Nintendo Switch sortait en ce beau mois de mars, la console était déjà largement en retard sur les technologies de l’époque. Faible processeur, carte graphique “dépassée”, hardware en somme largement inférieure à la concurrence… C’est marrant qu’aujourd’hui, 4 ans après sa mise en rayon, la bécane s’est écoulé à plus de 90 millions d’unités et continue de se vendre très bien… Ceci dit, la course de la machine hybride n’est pas terminée et Nintendo l’annonce avec une poignée de changements.

Naturellement, on ne pourrait décemment démarrer cette liste de changements sans rappeler qu’une nouvelle révision de la console est en route. Nous parlons bien sûr de celle équipée d’un écran OLED et dont la commercialisation démarrera avec la sortie de Metroid Dread (le 8 octobre). Mais c’est loin d’être le seul changement à prévoir comme vont le confirmer les lignes ci-dessous, des changements incluant d’ailleurs une baisse de prix effective dès aujourd’hui.

Oui, alors que le nouveau modèle de la bécane arrive prochainement, Nintendo nous fait une fleur et allège le prix de sa bécane de quelques dizaines d’euros. Qu’est ce que ça change ? Dès aujourd’hui, il est possible de trouver la console en commerce entre 270 et 300€ (alors qu’il n’était pas rare de la trouver à 330€ avant). Ceci dit, nous vous conseillons de continuer à fouiller puisque des commerces vendent actuellement l’hybride à moins de 270€ (à la FNAC par exemple) ou plus bas encore (Carrefour propose de s’offrir la machine pour un peu plus de 240€, enfin, après remboursement sur votre carte de fidélité.

Une dernière note sur ce point : cette baisse de prix ne concerne que la version standard de la console. En d’autres termes, si vous attendiez une éventuelle baisse de prix pour vous offrir la Switch Lite, ce n’est pas pour tout de suite. Ceci dit, au prix de la différence, vous pourrez au moins brancher votre machine à la télé et si vos Joy-Con se mettent à drifter, vous pourrez les envoyer voler contre un mur, quelque chose de bien plus difficile à faire avec la Lite (puisque là, c’est la console que vous pétez)… On ajoute également que cette baisse n’aura court qu’en Europe (notamment parce que le taux de change ne jouait pas en notre faveur et que nous avons donc tous payé la notre plus cher que le prix moyen du marché… En gros, il était temps que le prix tombe).

Ceci dit, cette baisse de prix n’est probablement pas anodine non plus. Si elle permet de mettre les différentes régions sur un pied d’égalité, il n’est pas improbable qu’il s’agisse aussi d’une manœuvre commerciale (généralement, quand les chiffres sont à la faveur de la banque, cette dernière ne redistribue pas les cartes…). En effet, si la Nintendo Switch se vend plutôt bien chez nous, elle ne rencontre pas le même succès qu’aux USA ou au Japon où elle caracole en tête des ventes depuis des mois maintenant. Une baisse de prix pourrait avoir pour effet de booster ses ventes tout en renforçant le positionnement de console “premium” au modèle à venir. Il ne reste plus qu’à voir si ça va payer et si notre intro était dans le juste ou pas.

Et quitte à parler de choses bienvenues, parlons à présent de la version 13.0 du logiciel interne. Depuis peu, la Nintendo Switch peut être mise à jour et dispose d’un certain nombre d’options que les joueurs attendaient depuis un moment. S’il est désormais plus simple de calibrer les Joy-Cons (à condition de les avoir aussi mis à jour), possible de mettre à jour le dock (le dock du modèle à venir peut-être mis à jour) et de garder une connexion active sur l’hybride quand elle est en veille, il est maintenant également possible d’y connecter un casque ou des écouteurs sans fil grâce au Bluetooth.

Non ! Nintendo serait donc en train de rattraper son retard technique en proposant des features qui existe depuis 2004 (oui, les écouteurs Bluetooth existe depuis tout ce temps…) ? C’est fou mais c’est vrai ! Alors que tout les joueurs qui le voulaient ont fini par investir dans un dongle, Big N sort enfin l’option tant demandée… au prix de quelques concessions. Tout d’abord, vous ne pourrez utiliser cette option que si vous désactivez le sans-fil local et vous ne pourrez connecter que 2 paires de manettes sur votre machine une fois vos écouteurs connectés. Ah ! Et si vous cherchez les mots “micro” ou “microphone”, disons que s’ils n’y sont pas c’est qu’il y a une raison que vous avez du saisir… Vous connaissez Discord ?

Alors, que pensez-vous de ces nouvelles ? Accueillez-vous cette baisse de prix les bras ouverts ? Attendiez-vous justement cette baisse de prix ? Et que pensez-vous de cette dernière mise à jour ? La Nintendo Switch a visiblement encore de belles années devant elle. Rappelons que la dernière révision de l’hybride trouvera sa place en rayon le 8 octobre.