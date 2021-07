Insolite – Une pub Xbox All Access encore plus rétro que la Switch OLED

Si tout le monde n’a pas accueilli favorablement la Switch OLED dévoilée hier, chacun s’entend sur un point au moins : les prestations de cette nouvelle mouture de la console hybride auraient dû être celles proposées dès la sortie de la console, en 2017.

Plus loin encore dans le temps, de nombreux joueurs se moquent du nouvel écran OLED de la petite Nintendo, la raillant sur le fait que cette technologie était proposée dès 2012 sur la PS Vita.

Sans véritablement viser Nintendo, mais comme une amusante coïncidence, Xbox pousse le retour en arrière encore plus loin et se paie un vrai clip de R’n’B pour faire la promo de son service Xbox All Access. La chanson s’appelle “It’s all there” (“tout est là”), et est une parodie de la chanson “I swear”, des All-4-One, parue en… 1994 !

All-4-One est un groupe des 90’s à la renomée éphémère venu tenter de profiter du succès des Boys II Men (l’inénarrable “The End Of The Road”), un peu à la façon des Poetic Lovers chez nous. Très réussi, le clip/pub Xbox All Access reprend tous les clichés de mise en scène de cette époque où M6 tenait lieu de MTV à la française (twist amusant : MTV, véritable robinet à TV réalité, est aujourd’hui devenu un M6 à l’américaine… !). La marque va même jusqu’à faire interpréter son pastiche par les vrais All-4-One !

Si la publicité est destinée au territoire américain, elle arrive à un moment où le marché semble se détendre un peu, alors que des consoles apparaissent de plus en plus régulièrement en ligne ou en magasin.

On rappelle d’ailleurs que le Xbox All Access est un mix d’abonnement et de crédit à 0% proposant pour 32€ par mois et un engagement de deux ans une console Xbox Series X (que vous conservez après la fin de votre engagement, ce n’est pas de la location) accompagnée d’un abonnement au Game Pass Ultimate incluant le jeu en ligne Xbox Live et l’accès au catalogue du Game Pass sur votre nouvelle console, mais aussi sur PC et cloud. Un abonnement qui tombe à 26€ si vous optez pour la version Xbox Series S.

Seul deux partenaires de Microsoft proposent cet abonnement en France : la Fnac, et Micromania. À noter qu’un membre de notre rédaction a pu rencontrer quelques difficultés pour faire accepter son dossier chez Micromania du fait d’une “incompatibilité” entre sa banque et le partenaire financier des magasins, Younited Credit. Ce partenaire n’étant pas le même à la Fnac (ou c’est le traditionnel Sofinco qui s’occupe du crédit), si cela bloque d’un côté, n’hésitez pas à tenter votre chance de l’autre !