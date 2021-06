Profiter du Xbox Game Pass sur PC, Android et iOS c’est possible dès maintenant !

Est-ce que Microsoft ne serait pas en train de voler le game ? Voire même de redéfinir petit à petit la façon de joueur de tout un chacun ? C’est en tout cas ce que laisse penser cette nouvelle étape qui vient d’être franchie par Xbox dans le déploiement du cloud gaming et l’accès au Game Pass.

À partir d’aujourd’hui, tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent découvrir les jeux du catalogue via navigateur sur les PC Windows 10, les téléphones mobiles et les tablettes fonctionnant sous Android et iOS, dans 22 pays différents ! Pour cela, rien de plus simple : Il suffit de se rendre sur xbox.com/play depuis Edge, Chrome ou Safari.

En effet, cette offre de cloud gaming vous permet d’emporter toute l’expérience de jeu Xbox avec vous, où que vous soyez. Les trophées, les sauvegardes, vos amis, en bref, tout l’écosystème Xbox est désormais disponibles partout (ou presque). La seule condition, et non des moindres, est de disposer d’une connexion internet relativement stable et d’un abonnement au Xbox Game Pass.

Et pour accompagner cette très bonne nouvelle, Microsoft annonce avoir remplacé les serveurs Xbox One S par des Xbox Series X ! Ainsi, dans le cloud, vous pouvez désormais bénéficier de temps de chargement plus courts et d’un meilleur taux d’images par seconde. Pour pallier à tout souci de latence, l’expérience sera vécue en 1080p au lieu du graal 4K et jusqu’à 60 fps.

Par ailleurs, la firme de Redmond rappelle qu’elle continue à travailler pour améliorer le gameplay sur mobile et tablette via les contrôles tactiles. À ce jour, plus de 50 jeux en ont bénéficié et vous pouvez jouer sans manettes ni accessoires. Une facilité d’accès qui correspond aujourd’hui à la politique d’ouverture à tout public que Xbox souhaite offrir. Et nul doute que l’expérience continuera à s’enrichir et à s’affiner au fil du temps et des avancées technologiques.

Après le grand coup mis à la concurrence suite à sa conférence de l’E3 2021, avec l’offre Game Pass All Access mettant à disposition la next-gen et toute l’offre Game Pass à disposition pour une trentaine d’euros par mois, et la foule de titres first party qui devraient débouler day-one sur le Game Pass dans les mois à venir, Microsoft a dans sa hotte de sacrés arguments pour séduire joueurs et joueuses.