New Game Plus, le Podcast – Retour sur l’E3 2021

C’est un épisode un peu spécial de notre rendez-vous audio que l’on vous propose aujourd’hui, puisque nous, Riku et n1co, sommes rejoints pour ce podcast par deux éminents membres de la rédaction de New Game Plus, Kyujilo et LD4K4.

Un podcast à 4 bouches, donc, durant lequel nous débriefons l’événement annuel de la galaxie jeux vidéo, l’E3, qui faisait son grand retour cette année. De la conférence Limited Run Games à l’événement Xbox-Bethesda en passant par Square Enix ou Gearbox, nous faisons le tour des conférences, partageons nos coups de cœur, mais surtout nos coups de gueule.

Un épisode un peu plus long que les épisodes traditionnels, puisque le temps de parole de chacun aura été rigoureusement comptabilisé (c’est faux) ; un épisode un peu plus inégal techniquement, aussi, du fait d’un dispositif complexe s’étalant de Roubaix à Tokyo !

Bien entendu, on revient d’ici deux semaines pour une émission plus habituelle, avec son lot d’actu et de chroniques. En attendant, n’hésitez pas à vous abonner au podcast sur vos applications de balladodiffusion préférées (Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast…) pour être alerté dès la parution d’un nouvel épisode.

Crédits musique :

Join the Pac (Pac Man 40th anniversary), Ken Ishii

Dance Through the Danger (Shantae, ½ Genie Hero), Cristina Vee

Unshaken (Red Dead Redemption 2), D’Angelo

Still Alive (Mirror’s Edge), Lisa Miskovsky