New Game Plus, Le Podcast – Un hors-série dédié aux annonces pré-E3

Le format n’est pas encore exactement rodé, et on se paie déjà le luxe d’un hors-série ? C’est pas faux. Cependant, c’est surtout l’actu qui nous y a poussés. Ainsi, dans ce podcast hors-série qui sort un peu du cadre des numéros précédents, nous avons décidé de nous arrêter un instant sur les quelques grosses annonces de ces dix derniers jours, annoncent qui tombent bien entendu en pleine période pré-E3 2021.

C’est de Sonic, d’abord, dont on parlera. Sonic, qui, s’il a eu le droit à un format vidéo qui lui était entièrement consacré n’a peut-être pas l’anniversaire qu’un personnage de son envergure mérite. Pourtant 30 ans, ce n’est pas rien !

Puis nous nous arrêterons dur Dying Light 2, le jeu de parkour et de zombies. Riku avait été particulièrement convaincu par le premier épisode, et on décortiquera la dernière bande-annonce de cette suite pour essayer de voir si il faut y croire.

Gros morceau ensuite, puisque c’est la dernière bande-annonce de Far Cry 6 qui sera au centre de la conversation de ce podcast. Il ne sont pas si nombreux, les titres qui font une carrière à six épisodes. Alors ce Far Cry, qui se répète et tourne en rond déjà depuis plusieurs jeux, saura-t-il nous convaincre de repartir encore en guerre contre un nouveau tyran ?

Enfin, on terminera sur l’impressionnant trailer de Horizon: Forbidden West, exclusivité PlayStation dont les qualités graphiques devaient nous convaincre d’acheter des PS5 (enfin, ça, c’était le plan avant qu’elles soient de toutes façons toutes vendues en avance, alors même qu’elles ne proposaient aucun jeu…). Et justement, on prendra un peu de recul pour se demander si le jeu de Guerilla Games aura autre chose à nous proposer que la magnificence de ses décors…?

Comme d’habitude, l’émission est à retrouver chez vos dealers de podcasts habituels. On vous donne par ailleurs rendez-vous mercredi prochain pour le 3ème épisode de New Game Plus, Le Podcast en format classique. En attendant, n’hésitez pas à participer à la conversation via les commentaires ci-dessous ou en nous interpellant sur les réseaux sociaux !

Crédits musiques :

Anne Laplantine, “Video game”

Power Glove, “Far cry 3: Blood Dragon”