Far Cry 6 – Ubi nous bombarde d’infos et termine l’assaut avec une date

2020 aura été une année compliquée pour Ubisoft… Entre la violence certaine de la pandémie en France et au Canada, le coup de projecteur sur les problèmes de harcèlement dans les bureaux et les passe-droits dont profitaient les cadres dans les bureaux des divers pays où la compagnie est implantée… Des chocs, les uns faisant suite aux autres, et qui ont dû mettre un sérieux coups de frein à la productivité des studios. Naturellement, Far Cry 6, annoncé l’été dernier a lui aussi probablement souffert de ces travers… Néanmoins, ça y est, le rendez-vous annoncé il y a quelques jours a eu lieu et le jeu, prévu à l’origine pour ce printemps, tombera comme une guillotine en automne… Vive la révolution Viva la révolucion !

L’occasion était naturellement belle pour Ubisoft qui nous a donc offert 2 bande-annonces pour nous présenter le nouvel univers très cubain de ce nouveau Far Cry et les personnages qui l’habitent. Si on a naturellement eu droit à une mise en lumière de Giancarlo Esposito (ironiquement associé aux cartels depuis son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad alors qu’il est né à Copenhague), le tapis rouge était plus principalement déroulé pour Dani Rojas (votre avatar), les guérilléros et Yaras (le pays fictif qui accueillera votre aventure).

Parlant de votre avatar justement, vous incarnerez donc Dani Rojas, un personnage au nom passe-partout puisque vous pourrez choisir son sexe (parfait pour ces gars qui ont du mal à jouer des personnages féminins dans les jeux vidéo). Notre protagoniste est un ancien militaire qui, déçu de la politique intérieure de son pays, décide de faire face à son dirigeant (celui incarné par la star de Breaking Bad) en rejoignant le camps des guérilléros. Un sujet grave qui pourrait bien faire du mal à ceux qui se souviennent des heures sombres de Cuba ou de tout autre conflit armé politicalisé…

Oui parce que Yaras semble en être largement inspiré. Des villes en proie au chaos entourées de jungles luxuriantes et de marais infestés de bestioles pas forcément câlines… Ouais, ça change des USA et des ours géants (ou la version irradiée avec des buffles mutants comme dans Far Cry: New Dawn)… Enfin, le titre assouplira probablement le propos (sans en perdre sa substance) grâce à des personnages attachants et parfois drôle et les armes farfelues que la licence a l’habitude de nous offrir à manipuler (sérieux, le retour du lance-disque, un lance-missiles à porter sur son dos et un alligator de compagnie).

On terminera en ajoutant que, vu que c’est un jeu Ubi, des bonus de précommande sont offerts aux joueurs prêts à faire claquer leurs CB dès aujourd’hui. Les fans les plus fervents empocheront le pack “Libertad” incluant notamment le lance-disque évoqué plus haut et des objets cosmétiques (dont un pour votre compagnon canin). Et pour les types qui sont restés pour Gus, sachez qu’une figurine de Giancarlo Esposito (ouais, impossible pour nous de voir autre chose que Gus aussi) peut-être précommandée sur le site d’Ubisoft.

Voilà, c’est à peu près tout… Donc, Far Cry 6 sortira le 7 octobre sur PlayStation 4 et 5, consoles Xbox, PC (via l’Epic Game Store et Ubisoft +) et Google Stadia. On râlera une dernière fois en soulignant que… Non mais sérieux Ubi, PS4 et Xbox One ? C’était l’occasion de lâcher les supports et de tout miser sur les graphismes ! Franchement quoi…