Sonic Central – Des compiles, des dessins-animés et des surprises

Pour lancer les festivités du 30ème anniversaire de sa mascotte insaisissable, SEGA s’est plié au désormais traditionnel rendez-vous de la pastille vidéo. Le programme d’un petit quart d’heure s’intitule Sonic Central, un titre plutôt bien senti pour un format centré sur Sonic !

Au menu, toutes les actus à venir autour du hérisson bleu, et ce sur tous les écrans. Ainsi, sans nous montrer d’images, les showrunners de la future série animée Netflix titrée Sonic Prime (qui ne sera pas sur Amazon, donc. Oui, c’est troublant.) sont venus rapidement évoquer leur travail, sans nous en apprendre beaucoup, si ce n’est que le show devrait sortir en 2022. Avant cela, un anime en deux parties viendra accompagner la ressortie de Sonic Colors : Sonic Colors Rise of the Wisps. Avec une direction artistique en 2D qui vient marquer la différence avec les dernières séries animées, le premier épisode arrivera dès cet été sur un canal non annoncé. Probablement sur le web, s’il s’agit, comme on le croit, d’un produit promotionnel pour soutenir le jeu…

Le jeu Sonic Colors, justement. Sonic Colors Ultimate était LA grosse annonce du programme (et oui, c’est un peu décevant). Le jeu originellement sorti sur Wii en 2010 ressort le 7 septembre prochain sur Switch, PlayStation 4, Xbox One, et PC via l’Epic Games Store. À noter que si ce n’est pas ouvertement mentionné, on aperçoit aussi un logo Xbox Series X. Est-ce que cela signifie que le titre recevra une optimisation spécifique pour la console new-gen de Microsoft ? Les précommandes sont déjà ouvertes, avec à la clé… un porte-clé ! Les joueurs achetant le jeu en avance recevront en effet en plus de contenu in-game supplémentaire un porte-clé Baby Sonic.

Toujours niveau jeu vidéo, une nouvelle compilation regroupant les premiers jeux, Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD va faire son apparition sur les “dernières plateformes” (plus d’infos seront données plus tard dans l’année), des jeux Sonic apparaissent sur les plateformes telles que Stadia et Apple Arcade, le hérisson apparaitra sous forme de skin dans divers autres jeux, et Sonic Fighters sera jouable dans les salles d’arcade de Kamurocho, le quartier fictif de Tokyo où se passera l’action de Lost Judgment, spin off de Yakuza prévu pour le 27 septembre.

Enfin, après un encart merchandising, la vidéo s’achève sur un très bref teaser annonçant qu’un nouveau titre Sonic inédit est en développement. Pour ce dernier, le rendez-vous est donné pour 2022…