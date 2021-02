Sonic Prime – Une nouvelle série animée annoncée par Netflix pour 2022

Les apparitions sur le petit écran de Sonic, le célèbre hérisson bleu de SEGA aux baskets rouges, ne manquent pas ces dernières années. On se souvient tous de la première intitulée Les Aventures de Sonic sortie en 1993, une courte série de deux saisons qui visait principalement le jeune public afin de le fidéliser et de s’assurer tout une communauté de joueurs en pleine croissance. Il aura fallu attendre le début des années 2000 pour voir une véritable série animée à destination d’un plus large public, directement chapeautée par l’équipe derrière les jeux, la fameuse Sonic Team de SEGA.

Sonic X proposera deux saisons, diffusées sur toutes les grandes chaînes de dessin animé du monde, profitant énormément à la mascotte, qui avait perdu un peu de sa superbe au vu de la féroce compétition contre le plombier de Nintendo aux balbutiements de la 3D. Ce qui explique probablement le retour tardif du jeu vidéo sous forme sérielle, avant que Netflix ne s’essaie à son tour d’acquérir les droits pour un projet animé plus cartoon et bon enfant, Sonic Boom, adapté du jeu du même nom sorti dans la même période.

Si moult moqueries sur Sonic Boom l’auront amené à une fin précipitée, c’est peut-être l’inattendu succès de la première adaption au cinéma de Sonic (dont une suite est déjà prévue avec l’arrivée d’un Tails plutôt bien modélisé) qui les aura amenés à vouloir se réessayer à une aventure dans les vertes contrées de Green Island. Ainsi, Sonic Prime fut officialisé il y a peu avec un logo et une date approximative. Son existence avait déjà fuité via de mystérieux tweets supprimés depuis.

Sonic Prime reviendra donc à ses premiers amours dans une série plus proche de son univers, avec de beaux noms tels que l’équipe derrière l’Inspecteur Gadget ou Ben 10, ainsi que le producteur de la série animée Marvel sortie récemment sur Disney + comme Avengers Assemble et Ultimate Spider-Man. Prévue pour 2022, il faudra pour le moment se contenter d’un simple logo et d’une promesse comparable à celle que l’on entend pour chaque annonce d’un nouveau jeu : l’espoir d’une belle aventure faisant honneur aux incroyables souvenirs qu’a pu nous offrir Sonic à travers ses épisodes de jeux vidéo.