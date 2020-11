Atlus – SEGA ambitionne de porter plus de titres du studio derrière Persona

Haruki Satomi, le CEO et président de SEGA Sammy a peut-être enfin ouvert les yeux. Il a enfin réalisé que ça fait 7 ans que sa multinationale est assise sur de l’or. Impossible de le nier, depuis les récents succès de Persona 5 et de sa suite améliorée Persona 5 Royal (vendus à plus de 3 millions et près de 2 millions de copies respectivement), Atlus a le vent en poupe.

Qu’est-ce qu’on dit ! Avant même ! Après tout, on ne fait pas de jeux de danse mettant en scène ses personnages sans en minimum de succès, ni même des jeux de baston avec Arc System Works (Persona 4 Arena) !

Alors oui, Atlus a rencontré la gloire et SEGA veut capitaliser. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Satomi-san lors d’une présentation briefing discutant des chiffres à prévoir pour l’année 2020 (si vous êtes bilingue en japonais, n’hésitez pas à cliquer sur le lien dans les sources pour découvrir la présentation).

Son déclic n’était pourtant pas le succès du jeu évoqué plus haut mais bien le portage PC (via Steam) de Persona 4 Golden qui a, lui aussi, rencontré une réponse des fans bien supérieure à celle attendue par la compagnie (qui n’a d’ailleurs pas sorti ce titre sur cette plate-forme par hasard).

Oui, vous vous en doutiez peut-être, il s’agissait d’un test, d’un moyen de prendre la température pour savoir si les jeux du studio trouverait sa clientèle sur PC. La réponse est sans conteste : il y en a une.

C’est naturellement pour répondre à cette demande que SEGA envisage à présent la possibilité de rééditer les titres plus anciens des patrons de Jack “Hee Hoo” Frost, en portages directs ou en versions remasterisées et sur plus de supports (une déclaration qui rappelle la sortie en début d’année prochain de Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster).

Alors, qu’en pensez-vous ? Quel jeu d’Atlus aimeriez-vous découvrir ou redécouvrir sur support moderne ? Qu’à cela ne tienne, si les ambitions de SEGA prennent court, l’avenir sera radieux pour les chasseurs de démons numériques.