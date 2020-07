Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – Retour sur Switch

Il y a peu, si vous nous aviez demandé notre avis sur la manière dont Atlus supporte la Nintendo Switch, nous aurions bien été tenté de vous répondre “mollement”. Qu’on ne se méprenne pas, nous trouvons Catherine bien sympa et nous sommes ravis de pouvoir profiter de la présence de Joker au casting de Smash Bros. mais pourquoi pas simplement profiter de Joker et de ses potes tout court ? Et puis bon, il est où Shin Megami Tensei V ? Ça fait un moment qu’on attend de ses nouvelles ! Par Odin, aujourd’hui, Atlus nous aura fait ravaler notre venin.

Et plutôt deux fois qu’une ! Lors du Nintendo Direct Mini qui vient de se terminer (et qui a à peine duré le temps de se faire couler son café), Atlus nous a quand même offert 2 de ses titres. Si bien entendu nous pouvions découvrir une nouvelle vidéo et une fenêtre de sortie pour le Shin Megami Tensei V (dont nous n’osions même plus rêver), comment donc vous faire partager notre stupéfaction quand nous avons découvert que la Switch allait également accueillir Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, une version remasterisée du premier volet en 3 dimensions de la série ?

Comment ça, c’est pas Persona ? Mais on s’en fiche ! Persona, c’est la version “bac à sable” de Shin Megami Tensei ! Maintenant, vous êtes un(e) grand(e) garçon/fille, il est donc temps de rentrer dans la cour des grands ! Shin Megami Tensei III: Nocturne est un jeu sorti originalement sur PlayStation 2 et, comme il est coutume dans la série, vous invite à parcourir les rues dévastées de Tokyo. Comme d’habitude, la ville désolée est grouillante de démons, cependant cette fois, vous faites partie du lot. Enfin, pas vraiment…

Effectivement, vous n’êtes pas démon mais plus tout à fait humain non plus depuis que Lucifer vous a accordé des pouvoirs. Ces derniers vous seront d’une grande aide pour survivre alors que le monde se réagence, la Conception qu’ils appellent ça, et avoir un impact sur son avenir. Bref, si vous désirez en savoir plus, vous serez ravi d’apprendre que vous pourrez lâcher un peu vos pads de PS5 ou Xbox Series X en début d’année prochaine pour découvrir ou redécouvrir le voyage étrange de votre protagoniste dans une version destroy de la capitale nippone.

En bref, Atlus a mis le paquet et proposera aux joueurs Nintendo Switch, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster. Notez que le titre est également disponible sur le PSN (dans sa version basique, bien entendu).