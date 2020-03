Persona 5 Scramble ne se livrera qu’à la demande

Atlus vous invite à faire entendre votre voix si vous souhaitez que Persona 5 Scramble apparaisse chez nous.

Le problème quand on prend un risque, c’est que ce dernier ne paie pas toujours. Sur ce sujet, Atlus ne se trompe pas. Si les Phantom Thieves of Hearts ont aujourd’hui des fans aux 4 coins du globe, ce qui promet d’ailleurs un succès certain à Persona 5 Royal (dont la sortie est prévue aujourd’hui), ces derniers ne sont pas forcément prêts à plonger tête baissée dans n’importe quelle aventure. Et forcément, plutôt que de s’éviter de longs mois de labeur pour un titre qui ne rentrera pas dans ses frais, l’éditeur réfléchit sur la marche à suivre pour un éventuel lancement de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers dans nos régions.

Il y avait peu de doute, c’est désormais officiel… Si vous attendiez le musô mettant en scène nos héros, fruit de la collaboration entre Atlus, Omega Force et P-Studios, ce n’est pour le moment pas acté. Cependant, Atlus n’a pas dit son dernier mot et nous fait savoir que rien n’est encore figé dans le marbre. Effectivement, nous apprenons aujourd’hui que les joueurs qui se sont offert Persona 5 Royal pourront répondre à une enquête qui soulève cette question.

Côté pronostics, difficile de prévoir si les héros des fans de drama dans des lycées et autres fétichistes de Jack Frost auront un jour gain de cause à l’heure actuelle. Si nous pensons que Persona 5 Royal devrait connaître le succès, rien n’est bien sûr pour ce spin-off qui, même s’il a rencontré un succès certain au Japon, n’a pas défoncé les charts (même s’il s’est hissé en tant que 2ème meilleur lancement pour un spin-off de la série, ce qui n’est pas forcément bien dur vu la hype autour de celle-ci)… Cependant, votre seule chance est de faire entendre votre voix donc… vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est disponible au Soleil Levant sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. S’il finit par arriver chez nous, vous l’achèteriez-vous ? Et si oui, sur quelle plateforme ?