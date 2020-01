Persona 5 – Un peu de lecture avant la sortie de Persona 5 Royal

Après l’arrivée des Phantom Thieves sur nos écrans en jeu vidéo et en série, c’est maintenant aux librairies d’accueillir les aventures de Joker et de ses compagnons, se dévoile alors une nouvelle façon de découvrir l’histoire de Persona 5. Le premier volume du manga par Hisato Murasaki a été traduit en français et publié par Viz Media. En plus de s’octroyer une version physique pour les plus collectionneurs d’entre nous, il est possible de s’en procurer une numérique pour quelques euros de moins sur des sites d’éditeurs en ligne.

Un premier tome centré sur le passé de Joker

Le premier volume du manga Persona 5 commence par un focus sur le personnage de Joker, connu ici sous le nom d’Akira Kurusu à Tokyo. Joker commence par se souvenir de l’agression qui l’a malheureusement amené à être expulsé de son école et mis en probation pendant un an. Après être intervenu pour aider une femme, il a été décrit comme celui qui l’a attaquée, et ce dernier devient alors coupable d’un acte qu’il n’a pas commis. Obligé alors de passer un an auprès d’une famille d’accueil, Joker trouvera refuge auprès du Cafe Leblanc, animé par Sojiro Sakura. Après s’être adapté à cette nouvelle vie, notre protagoniste principal se lie d’amitié avec d’autres étudiants et ils formeront les Phantom Thieves, un groupe capable de réparer les torts en changeant leurs coeurs.

Le manga, comparé au jeu vidéo ou à la série, accentue les émotions de Joker, finalement peu relatées au sein de ces deux supports. Un bref aperçu du premier volume en français du manga Persona 5 est disponible sur le site web de Mana-books. Il ne fait que 36 pages, mais a le mérite de présenter profondément les deux personnages d’Akira et de Sojiro Sakura.

Le premier volume du manga Persona 5 est maintenant disponible en Amérique du Nord mais aussi par chez nous, la série comptera 6 tomes, dont un tome 2 prévu pour mars 2020. Pour rappel, le dernier titre Persona 5 Royal sortira quant à lui le 31 mars 2020 en Europe.