Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – Des infos sur son cœur

La démo de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est enfin disponible au Japon et dévoile une poignée d’informations inédites.

Vous attendez avec impatience l’arrivée du croisement saugrenu entre les intrigues de Persona 5 et le style de Dynasty Warriors ? Vous êtes fébrile à l’idée de découvrir le Japon aux côtés de Joker, Morgana et leur clique ? Vous êtes joueur Nintendo Switch et vous ne rêvez que de pouvoir croiser les Phantom Thieves et découvrir leurs aventures sur votre console (oui, parce que jusque-là, les expériences les plus proches sont probablement le héros dans Smash Bros. ou Tokyo Mirage Sessions). Dès aujourd’hui, vous pouvez vous essayer à la démo japonaise de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aussi bien sur PlayStation 4 que sur Switch. Les versions de démonstration sont enfin en ligne et peuvent donc être téléchargées par ceux qui ont un compte sur la boutique en ligne des consoles au pays du Soleil-Levant. S’il n’est malheureusement pas disponible en anglais, il permettra aux plus impatients d’entre nous de se faire une idée de ce qui nous attend dans le jeu, après tout, c’est un peu le but d’une version de démonstration. Mais qui indique “ajout d’une démo” sur une boutique souligne également la mise à jour de certains éléments intéressants.

Tout d’abord, et c’est bien triste pour les accros, la boutique en ligne de Nintendo semble confirmer que la version complète sur Switch ne proposera pas la langue anglaise à ses joueurs. Par conséquent, il y a fort à parier que ce sera également le cas pour la version PlayStation. Ensuite, toujours sur la console nomade, le jeu devrait peser environ 10 GO sur votre carte mémoire si vous comptez vous l’offrir par téléchargement, un poids considérable.

Il ne nous reste qu’a vous rappeler que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira sur les consoles précédemment mentionnées le 20 février 2020 au pays du Soleil-Levant et que nous sommes toujours en attente d’une confirmation/date de sortie sous nos latitudes. Alors, saurez-vous patienter ? On vous offre de quoi vous faire une idée avec des comparatifs entre les versions et les modes docké et off-TV de la Switch :