Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers s’offre une démo japonaise

Une version de démonstration de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sera bientôt proposée aux joueurs japonais.

Vous êtes un fan inconditionnel de Joker et sa bande ? Vous aimeriez savoir si Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sera à acheter en “day 1” lors de sa sortie dans nos vertes contrées ? Vous possédez un compte sur l’eShop ou le PSN japonais ? N’attendez pas plus loin que le 7 février si vous avez répondu “oui” à ces questions puisque les Japonais auront accès à une version d’essai de ce Persona Warriors (il a réellement failli s’appeler comme ça). Et vous pouvez donc vous essayer au jeu (si la langue japonaise ne vous fait pas peur). Nous tenons cette information de Morgana dans son dernier volet du Morgana’s Travel Report, un show qui fait le tour de l’actualité de Persona 5 Scramble au Japon. On y a découvert que le titre sera disponible dans une version de démonstration dès le 7 février sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il s’agit d’une occasion en or pour découvrir le jeu mais également pour comparer les versions l’une à l’autre.

Envie d’en savoir plus ? Bien, ajoutons que le nouveau personnage, Zenkichi Hasegawa, dit “Wolf”, s’est illustré au cours de cette présentation. Il viendra d’Ôsaka et se battra avec une épée large et deux armes à feu. Dans la veine de Joker qui commandait à Arsene (inspiré par notre Arsène Lupin national qui a d’ailleurs une carrière plus riche au Soleil Levant que dans nos frontières), le nouveau Phantom Thief contrôlera une Persona du nom de Valjean. Seulement, pas de sorts élémentaires pour lui, qui manipulera uniquement des sorts vampiriques, lui rendant des points de vie. Et quitte à avoir un personnage du Kansai, autant utiliser cette belle région pour plus d’action. Par conséquent, la ville historique accueillera de nouveaux donjons, de quoi offrir à notre troupe de voleurs des aventures inédites.

Hâte de vous y plonger ? La démo de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sortira sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop le 7 février. Les Japonais pourront mettre la main sur la version complète du jeu dès le 20 de ce même mois. Quant à nous, il faudra nous armer de patience… Dans l’attente, vous pouvez toujours regarder Morgana vous expliquer une partie des nouveautés dans la vidéo ci-dessous.