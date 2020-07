Persona 4 Golden trouve un nouveau public sur PC

Persona 4 Golden, un succès au rendez-vous sur PC avec plus de 500 000 joueurs.

Alors que Persona 5 a été un énorme succès commercial et que sa version Royal a su parfaire l’expérience de la meilleure des façons, Atlus a eu la bonne idée de remettre sur le devant de la scène l’un des épisodes les plus appréciés de la licence : Persona 4 Golden. Sorti initialement sur PS2 sous la simple appellation Persona 4, il est ensuite ressorti dans sa version Golden en exclusivité sur PS Vita. Malheureusement le succès n’aura pas été aussi retentissant à l’international qu’au Japon, tout d’abord car la console portable de Sony venait de sortir, et que le parc installé était encore faible, mais aussi car à l’international, le nombre de copies distribuées était bien souvent dérisoire.

En ce qui nous concerne, Persona 4 Golden avait été avec Gravity Rush un déclencheur d’achat vis à vis de la PS Vita, pour autant, trouver une copie du jeu à la sortie, et ce même en réservant en magasin, avait été tout simplement impossible. Nous avions fait 4 boutiques dans le département, celle où nous avions fait la réservation n’avait reçu aucune copie au final, et pour les autres cela allait de 0 à 1 copie reçue. Au bout du compte, ce sont moins de 4000 jeux au total qui avaient été distribués en France, et faute de mieux, nous avions du passer par la case PlayStation Store.

Toute cette histoire pour mettre en avant le fait que maintenant que la licence s’est complètement ouverte à l’occident, notamment avec un Persona 5 Royal localisé dans de nombreuses langues, les joueurs semblent vouloir découvrir mieux cette série, et ils ont bien raison. D’ailleurs, en arrivant sur PC, Persona 4 Golden a surement su séduire les fans inconditionnels (pour la troisième fois), mais aura permis à un nouveau public de découvrir le titre, et les chiffres parlent d’eux même, avec plus de 500 000 joueurs sur le jeu depuis sa sortie il y a tout juste un mois, le succès semble total.

Pour cette occasion, Atlus souhaitait remercier tout particulièrement les joueurs PC pour leur soutien, et le chara-designer Shigenori Soejima s’est mis à l’oeuvre pour créer l’illustration que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Enfin, nous ne pouvons que vous conseiller de jeter un oeil à Persona 4 Golden, car même s’il n’est pas aussi dynamique dans son gameplay que Persona 5, il possède les même qualités scénaristique, d’immersion, et aborde des thèmes forts, sombres, contrastant avec le côté coloré ambiant, pour un résultat unique faisant tout le sel de cette série.