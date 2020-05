Persona 5 Royal réalise des ventes record en Occident

Persona 5 Royal fait la fierté de SEGA, et s’avère déjà être un grand succès après bientôt 2 mois de commercialisation.

La série Persona n’a cessé de gagner en notoriété au fil du temps et des épisodes, mais bien avant Persona 5 Royal, c’est vraiment avec Persona 4 que la licence a réellement décollé. On parle alors de 800 000 ventes pour l’épisode PS2, ce qui était déjà plus ou moins le double de ce que le troisième opus avait réalisé en son temps.

Mais avec Persona 5, Atlus s’est offert un succès sans commune mesure, et aux dernières nouvelles, les ventes avaient atteint le total assez impressionnant de 3 200 000 exemplaires. Autant dire que pour un jeu uniquement disponible en japonais et en anglais, cela fait un joli paquet d’écoulé. Cependant, dans les pays non-anglophones il faut bien se le dire, se lancer dans un jeu de 120 heures extrêmement bavard et dont l’anglais peut parfois s’avérer un peu complexe, ce n’est pas toujours simple à appréhender.

C’est pour cela que Persona 5 Royal a vu le jour, débarquant avec des traductions dans plusieurs langues européennes, dont le français, mais aussi agrémenté de nouveaux contenus et diverses améliorations. Grâce à cette version, la licence ne s’est jamais aussi bien vendue en Occident, SEGA s’exprimant d’ailleurs sur le sujet et parlant de “ventes record”.

Nous n’avons malheureusement aucun chiffre à communiquer pour le moment, mais il ne fait aucun doute que si les ventes sont vraiment record, l’éditeur ne manquera pas de fanfaronner au travers d’un communiqué ou d’une vidéo, afin de nous faire savoir combien d’exemplaires se seront vendus au final.

Pour finir, nous ne pouvons que féliciter Atlus et P Studio, qui même dans une situation financière compliquée au moment de développer cet épisode, ont continué d’innover, et de proposer un niveau de qualité comme il est rarement possible d’en voir dans un jeu vidéo. En espérant que le pendant plus sombre de la licence, Shin Megami Tensei V, s’offre lui aussi un succès de même envergure.