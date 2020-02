Preview Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Si vous êtes l’heureux possesseur d’un compte PSN ou eShop au pays du Soleil-Levant, il y a peu de chances que la nouvelle ne vous soit pas parvenue : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est disponible sur ces machines sous la forme d’une version de démonstration depuis quelques jours. Elle nous propose de mettre la main sur la première mission du jeu, mais surtout d’appréhender les nouveautés apportées à la jouabilité de cette formule que nous pourrions presque considérer comme “usée” au vu des nombreuses formes qu’ont pris les musou ces dernières années. Bref, inutile de tourner autour du pot : observons ensemble ce qui nous attend dans ces nouvelles aventures des Phantom Thieves, et surtout, leur première sur la machine hybride de Nintendo.

Alors, nous n’avons pas le choix, nous devons commencer ce commentaire par un avertissement. Nous tenons à préciser que cet article de présentation n’abordera pas, ou plutôt très superficiellement, le contenu en termes de scénario de ce jeu puisque, et nous le regrettons amèrement, notre niveau de japonais ne saura que difficilement faire honneur à la qualité ou fustiger les défauts de son histoire (malgré notre bonne volonté). Ainsi, nous nous concentrerons principalement sur les gros traits de l’histoire, la présentation et l’expérience manette en mains.

En gros, cette version de démonstration nous propose de nous coller à la première mission (le tutoriel, quoi…). Après nous avoir fait découvrir les ficelles du gameplay, Joker se retrouve à Tokyo et ses amis l’accueillent au café Leblanc, où il séjournera à nouveau. Les vidéos et dialogues s’enchaînent sur votre écran avant que vous ne découvriez votre premier ennemi et un peu plus tard, votre premier allié inédit… Bref, l’exposition ne perd pas de temps, ce qui est assez bon signe si le jeu tient la cadence au-delà de l’intro.

Il faut le dire, tout y est : nos personnages sont là, les actions stylées de nos protagonistes ainsi que les effets ici et là aussi. Que vous parcouriez les rues de Tokyo, fracturiez des shadows ou glandiez dans les options, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, comme la version originale du titre, dégouline du swag propre à la série. On reconnaîtra quand même quelques défauts visuels et une impression assez constante de flou dû à un aliasing omniprésent sur la console de Nintendo, aussi bien en dockée qu’en nomade, un problème de taille pour une démo qui n’attend que de nous en mettre plein la vue dans l’optique de favoriser l’achat.

En ce qui concerne les combats, comme ce fut le cas pour Dragon Quest lors de son traitement à ce format, Persona 5 passe du RPG au jeu d’action. On y retrouve les poncifs du genre comme dans les Dynasty Warriors où les combos à coups de frappes faibles et frappes fortes alternées s’enchaînent. Une touche est également associée à votre arme à feu et une autre aux sorts qui varient donc selon les personnages ou selon la Persona équipée (dans le cas de Joker). Parce que oui, comme dans le soft couronné au Japon (oui, parce que “The Royals”, on passe à autre chose ?), notre protagoniste principal a le droit de s’équiper d’autres Persona. Gageons qu’il s’agira de la première forme d’équipement présente dans le jeu et que les armes physiques ainsi que balistiques auront droit au même traitement dans la forme finale.

Les fans de Persona l’adorent, le système de “press-turn”, qui consiste à viser les faiblesses des ennemis, sera également de la partie dans ce titre et déclenche des frappes spéciales nettoyant une partie de l’écran sans contrepartie. Encore une, la frappe “Show Time”, rendue disponible par le remplissage d’une jauge au prix de combos interminables, est également disponible. Il s’agit d’une technique unique permettant d’infliger des dégâts monstres aux Shadows qui traînent autour de vous pour un effet des plus spectaculaires. Enfin, puisque le jeu original utilisait la souplesse de nos cambrioleurs voleurs de cœurs pour de l’infiltration, mais qu’elle est à présent hors d’usage (le genre s’y prête peu), Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers offre à nos héros des interactions avec certains objets du décor leur permettant d’utiliser pleinement leurs talents. Ainsi, il sera possible de survoler la zone en sautant sur des réverbères ou plateformes en hauteur afin de trouver de nouvelles possibilités pour éliminer l’afflux constant d’adversaires.

“Mais jusqu’ici, ça a l’air trop ouf !” Du calme, l’ami… Malheureusement, le soft souffre de pas mal de couacs. Si nous avions déjà abordé l’aliasing transformant votre écran en pâté à des moments, il faut aussi noter de belles chutes de framerate ainsi que des temps de chargement très, très longs. Effectivement, rien que le lancement du jeu prend au bas mot une petite trentaine de secondes avant la minute de pubs des studios… Peut-être pas le plus recommandable des points pour une console qui vise à occuper vos trajets dans les transports en commun… Un dernier point, à la fin de cette mission, il était difficile pour nous de prédire si ce titre bénéficierait de plus qu’un mode scénario. Ce qui faisait la force d’un Hyrule Warriors ou de la version correspondante appliquée à Fire Emblem, c’était justement les modes secondaires permettant de s’éclater à faire des maps avec tout le roster en plus d’offrir une jouabilité quasi-illimitée… Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers proposera-t-il de tels modes ? Difficile à dire d’ici…

En conclusion, force est de constater que cette démo de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ne nous emballe que très moyennement. Alors oui, ça ressemble à du Persona, le jeu est baigné d’effets visuels et de scènes cinématiques faisant réellement la part belle au titre d’Atlus, mais cette version de démonstration ne nous a pas semblé satisfaisante sur de nombreux plans. La technique d’abord fait cruellement défaut (ces ralentissements, l’aliasing omniprésent et ces temps de chargement interminables…), on constate un manque de renouvellement dans le camp ennemi et, même si on ne comprend pas vraiment l’histoire, le personnage introduit ne nous inspire pas des masses. Au moins, même malgré tout ça, le gameplay se tient et il faut rappeler qu’après tout, il ne s’agissait que du tutoriel du jeu qui a donc, par conséquent, encore beaucoup de choses à nous présenter. Il faut au moins dire que cette version démo a fait son travail, puisqu’on a eu un aperçu de ce qui nous attend, mais nous sommes restés sur notre faim et avons des questions sans réponse. Seulement, la question n’aurait pas dû être “est-ce que j’en aurai pour mon argent ?”…