Découvrez les versions bêta des meilleurs thèmes de Sonic Adventure 2

Dire que Sonic a soufert lors de son passage à la 3D est un euphémisme. Plus grand rival de Mario dans les années 90 (et c’est dire beaucoup parce que le plombier en a vu des prétendants à son trône), il a souffert de l’incapacité de SEGA à lui offrir une aventure digne de ce nom avec une dimension en plus. La suite, malheureusement, on la connaît. Le hérisson a enchaîné les projets médiocres les uns après les autres. S’il a tout de même eu droit à quelques fulgurances, notamment avec Sonic Colors et Sonic Generations, seul un jeu a su conquérir le cœur de ses fans durant cette transition difficile, transition qu’il n’a d’ailleurs toujours pas complétée. Ce jeu, c’est Sonic Adventure 2.

Sorti sur Dreamcast en 2001 avant d’être porté sur GameCube avec quelques fonctionnalités en plus, son savant mélange d’action, d’élevage de créatures (les Chao ont sauvé le jeu du naufrage pour bien des joueurs) et de musiques punchy a réussi à hisser le titre au rang de classique. Et pourtant, c’était pas gagné parce que des défauts, ce jeu, il en a ! Bugs handicapants, scénario bancal, plus de personnages anecdotiques et inutiles et ne parlons même pas de son rythme en dents de scie… Mais non, la magie a opéré et les joueurs de l’époque (du moins nombre d’entre eux) entretiennent un souvenir nostalgique de cet épisode.

Et nous le disions plus haut, sa bande-son n’y est pas étrangère. Effectivement, les musiques de Sonic Adventure 2 sont cultes, genre archi-cultes ! Escape from the City, Live and Learn, Radical Highway… Toutes ces chansons sont gravées dans la mémoire des gens qui ont un jour pris le plaisir de traverser ce jeu et à ce jour, non seulement elles ont passés le test du temps en héritant de leurs places dans la BO de Smash., mais elles sont également un passage obligé pour tout les musicos du net qui font leurs débuts sur YouTube.

Et si nous vous disions que ça aurait pu être bien différent ? Ne nous croyez pas sur parole et permettez nous de vous présenter les versions bêta de ces chansons chères à notre nostalgie. Ces dernières ont été partagées par des gars de SEGA eux-mêmes lors d’un show caritatif en streaming et, le constat devrait être sans appel, si on reconnaît bien les chansons, le coup de polish qu’a offet Jun Senoue et son groupe Crush40 fait bien toute la différence. Mais ça, c’est à vous d’en juger.

Si les musiques vous ont convaincu de laisser une chance à ce titre mémorable du hérisson bleu, vous pouvez retrouver Sonic Adventure 2 sur PC via Steam ou sur les boutiques en ligne de vos PlayStation 3 et Xbox 360 poussiéreuses…

Unveiled by SEGA live on stream: Here's the #SA2 beta track of City Escape. #SonicNews pic.twitter.com/NwyNh9jPPn — Tails' Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) November 14, 2020

Unveiled by SEGA live on stream: Here's the #SA2 beta track of Mission Street. #SonicNews pic.twitter.com/lmywpY6TI9 — Tails' Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) November 14, 2020

Unveiled by SEGA live on stream: Here's the #SA2 beta track of Metal Harbor. #SonicNews pic.twitter.com/CbkOH1B7vs — Tails' Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) November 14, 2020