Sonic The Hedgehog 2 – Foncez, c’est gratuit

Si l’on vous présente chaque semaine dans ces colonnes le ou les jeux gratuits de l’Epic Games Store, il faut savoir que Steam n’est pas en reste, qui plus est cette semaine. Déjà, car le festival des jeux Steam édition automne a entrainé une arrivé massive de démos en tous genres que l’on ne saurait que trop vous conseiller de tester.

Mais outre les démos, on peut, à l’instar de la plateforme d’Epic, dénicher sur Steam des jeux bien complet totalement gratuit. C’est le cas de Sonic The Hedgehog 2.

L’on ne vous fera pas l’affront de vous présenter le hérisson bleu, égérie de SEGA. Par contre, un retour rapide sur cet épisode en particulier pourrait instruire les plus jeunes, n’ayant, de fait, pas connu le jeu lors de sa sortie.

C’est donc en 1992 que les joueurs et joueuses des nineties ont vu débarquer à toute vitesse sur Megadrive le deuxième opus des aventures de Sonic. Et là, il y a pas photos, le petit nouveau apporte pas mal de nouvelles choses en comparaison de son ainé. Plus coloré et détaillé graphiquement, avec des animations du hérisson plus fluides et un level design plus complexe, Sonic 2 prend tous les éléments ayant fait le succès du premier titre et leur donne un coup de boost supplémentaire.

Mais ce n’est pas tout, car Sonic The Hedgehog 2 également amène avec lui son lot de nouveauté. C’est en effet avec ce deuxième épisode que le Spin Dash, mouvement iconique du hérisson, fait son apparition. De même, c’est dans cet épisode que pour la première fois, il est possible en récupérant les 7 émeraudes du chaos (dans des stages bonus en 3D !!!) de transformer Sonic en sa forme super saiyan, Super Sonic.

Enfin, il ne faudrait pas oublié de mentionner l’introduction d’un deuxième personnage jouable, ajoutant de fait un mode multijoueur. Ce personnage n’est autre que l’adorable renard à deux queue, devenu depuis l’acolyte du hérisson, le bien nommé Tails. Si l’on pouvait incarner ce dernier dans le mode multijoueur en écran spliter, l’on pouvait tout autant vivre l’aventure solo à ses cotés. Une petite révolution à l’époque.

Et c’est d’ailleurs ce qu’était Sonic The Hedgehog 2 lors de sa sortie, une révolution. Un monument de l’histoire du jeu vidéo, et qui malgré les années reste encore l’un des meilleurs Sonic en 2D.

Voilà pourquoi il serait bête de louper l’offre actuellement sur Steam. Sonic The Hedgehog 2 y est disponible gratuitement jusqu’au 19 octobre à 19h.