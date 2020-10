Steam Game Festival, édition d’automne – C’est parti !

Pensé à l’origine pour accompagner les Game Awards et offrir au grand public l’occasion de tester grandeur nature les jeux annoncés lors de l’événement, le Steam Game Festival est depuis devenu un événement lui-même, proposant des rendez-vous réguliers. Le principe est simple : il s’agit d’une sélection de démos, disponibles gratuitement et pour une durée limitée.

Ce 7 octobre démarre ainsi l’édition d’automne du Steam Game Festival, avec cette saison plus d’une centaine de jeux à découvrir, parfois encore très loin de leur fenêtre de sortie.

Parmi les démos disponibles, on notera particulièrement celle de F.I.S.T., ce jeu chinois poussé par PlayStation, mettant en scène un lapin avec un bras mécanique. Nous vous avions déjà présenté le titre intriguant encore à l’état de projet, il est désormais possible d’avoir un aperçu de ce que proposera le jeu.

La sélection nous donne aussi l’occasion de poser les mains sur le très prometteur Fight in Tight Space, un jeu de combat où les “Quart-de-Cercle + Croix” sont remplacés par… des cartes ! Une proposition étonnante dont nous pourrons vérifier la pertinence grâce à la démo.

Autre titre dont on vous a déjà parlé ici, et autre proposition plutôt originale : Just Die Already, un bac à sable où l’on nous offre la possibilité d’incarner un « vieux chiant », du genre de celui qui conduit à 30 en voiturette sur les routes à 90, ou qui compte sa petite monnaie à la caisse du supermarché quand la file d’attente s’étend jusqu’au milieu du rayon conserves… On s’imagine a priori un titre à la Untitled Goose Game. La démo nous montrera de quoi il s’agit exactement !

Le Steam Game Festival, c’est aussi l’occasion d’avoir un aperçu de la next gen, avec la démo d’Observer Redux, le jeu d’aventure narratif cyberpunk de la Bloober Team, dans sa version augmentée supportant la 4K et le ray tracing.

Le Steam Game Festival, c’est enfin l’occasion d’assister à des interviews, des séances de gameplay commentées par les développeurs… De façon à en savoir plus sur les coulisses de la conception des titres mis en valeurs, sur les intentions des équipes qui les ont signés…

Attention, les démos ne sont téléchargeables que pendant la durée du festival, et ne seront plus jouables une fois celui-ci achevé, même si elles ont été téléchargées avant ! L’édition d’automne du Steam Game Festival, c’est du 7 au 13 octobre seulement !