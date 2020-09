Spelunky 2 sortira sur Steam fin septembre

Spelunky 2, est un jeu attendu sur PC et sur PlayStation 4 depuis bientôt trois ans, les développeurs ont profité du State of Play de Sony pour révéler la nouvelle annonce concernant la date de sortie du jeu.

Il s’agit d’un jeu qui sortira prochainement sur PlayStation 4 (le 15 septembre), et après son homologue console, le jeu arrivera sur PC avant la fin du mois de septembre. Cette annonce a été révélée lors de la diffusion en direct du PlayStation State of Play, mais le développeur Mossmouth à annoncé officiellement une seconde fois ce vendredi 4 septembre, que Spelunky 2 sera bel et bien disponible sur PC, et que le lancement du jeu se fera à partir du 29 septembre, soit deux semaines après la version PlayStation 4.

Le jeu sera disponible via Steam, et Mossmouth ajoute que les joueurs voulant posséder le jeu peuvent dès à présent l’ajouter dans leur panier afin d’avoir une notification dès sa sortie.

Pour cette nouvelle édition, vous n’allez pas être seul, Spelunky 2 permettra au joueur de pouvoir creuser encore et encore avec ses amis situés aux quatre coins du monde, ou sur son canap’ grâce à l’arrivée d’un mode multijoueur local, pour pouvoir continuer à explorer de nouveaux souterrains générés aléatoirement.

L’annonce de la date de sortie de Spelunky 2 a également été accompagnée de nombreuses nouvelles séquences de jeu pour, mais aussi d’une voix off explicative qui sera interprétée par Derek Yu lui-même.

Derek Yu, le développeur avait expliqué lors de l’annonce la raison du pourquoi il avait choisi de retourner dans le monde 2D de Spelunky 2 ainsi que ce qu’il espérait que cette suite accomplisse.

Le Rogue-like vient de dévoiler un tout nouveau trailer que vous pourrez retrouver ci-dessous.