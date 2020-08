Godfall nous offre 8 minutes de gameplay en compagnie du réalisateur

Godfall aura encore une fois été grandement mis en avant durant le State of Play, détaillant un peu plus son système de jeu.

Le State of Play vient de s’achever et pour clôturer la présentation, nous avons eu droit à encore un peu plus de Godfall, le jeu de Counterplay Games. Il est assez amusant de voir que Sony continue d’enfoncer le clou avec ce titre en le présentant vraiment tel l’un des fers de lance de la PS5, alors qu’il n’a finalement, selon nous, guère les épaules pour se placer comme un potentiel system seller à la fin de l’année, lorsque les consoles next gen débarqueront enfin. Pour autant, c’est bien une nouvelle présentation du jeu que nous avons eu ce soir, centrée sur le système de jeu, et commentée par le réalisateur.

Nous avons donc pu voir en action différentes phases de gameplay, avec différentes armes, sachant qu’il y en aura 5 types : épée à une main, épée à deux mains, duo de lames, lance, et le marteau de guerre. Chaque armes vous permettra de fracasser ou de découper vos ennemis avec des combos bien différents, mais ce n’est pas le seul élément qui viendra modifier votre style de combat, puisqu’il sera possible de changer d’amure, ce qui vous donnera accès à des actions spécifiques sur le champ de bataille.

Godfall étant un jeu d’action où l’on incarne un guerrier légendaire, attendez-vous à de la bagarre bien musclée, mais comme le rappelle le réalisateur, il ne faut pour autant pas en oublier de vous défendre, grâce au bouclier, qui vous servira par exemple à parer les attaques adverse en respectant le bon timing, ce qui vous permettra alors de contre-attaquer avec vigueur.

Vous le verrez en visionnant cette vidéo, mais après ces 8 minutes de présentation, nous restons encore un peu sur notre faim, avec la dérangeante sensation d’avoir déjà vu tout ça un peu partout durant la génération PS4/Xbox One. La claque graphique n’est pas vraiment là, le bestiaire un peu générique, et les animations pas toujours exceptionnelles. Bien entendu il faudra juger sur pièce et le réalisateur précise qu’il y a encore pas mal de choses à découvrir sur le jeu. Mais pour le moment avec ce que nous avons pu voir de Godfall, il s’annonce comme une expérience sympa de début de génération, mais rien qui ne semble justifier l’achat d’une PS5, console sur laquelle ce titre sortira à la fin de l’année. Wait and see comme on dit, en espérant que Counterplay Games nous prouve le contraire à la sortie.