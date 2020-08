PlayStation annonce un nouveau State of Play, moins excitant qu’espéré

Un nouveau State of Play aura lieu jeudi 6 août, mais ne servira pas à lancer les précommandes, comme nous l’aurions espéré.

On savait bien que quelque chose se préparait, il y avait trop de rumeurs autour d’un State of Play pour que rien n’arrive dans les prochains jours. Pour autant, il ne s’agira visiblement pas de ce dont à quoi nous nous attendions. Alors que tous les fans de la marque PlayStation n’attendent qu’une chose, l’annonce du lancement des précommandes, Sony semble bien décidé à faire durer le plaisir encore un petit moment. Certains bruits de couloirs évoquaient la possibilité que la révélation des grosses informations (précommandes, prix, etc) ne se feraient pas avant la rentrée, et maintenant que le mois d’août est entamé, on dirait bien que cela ne semble plus si invraisemblable comme hypothèse.

De ce fait si le prix n’y est pas évoqué, ni la date de lancement des précommandes, et que de nouveaux titres ne sont pas présentés, qu’est-ce que l’on est en droit d’attendre de ce State of Play, nous promettant quand même pas moins de 40 minutes de présentation ? Eh bien attendez vous à un approfondissement de certains titres déjà dévoilés lors de la présentation PS5 de juin dernier, une mise en avant des dernières cartouches PS4 et PS VR, ainsi qu’une mise en lumière de certains jeux tiers et indépendants.

Alors nous espérons toujours que Sony rabaisse complètement nos attentes pour mieux nous surprendre avec le désormais fameux “one more thing” de fin de présentation, mais nous avons surtout l’impression qu’avant de refaire parler la poudre, Sony souhaite mettre en avant des jeux méritant, qui se feraient totalement éclipser face aux différentes grosses cartouches PS5 qu’il leur reste encore dans la manche.

Enfin, pour savoir ce qu’il en est vraiment, il faudra être devant la chaîne Youtube PlayStation jeudi 6 août à partir de 22h00. Croisons les doigts, mais comme nous, n’attendez tout de même pas trop de surprises lors de ce State of Play.